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Jimmy Durmaz İstanbul'da

Galatasaray'la anlaşan Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jimmy Durmaz İsveç Milli Takımı formasıyla 48 maçta forma giydi.

Jimmy Durmaz İsveç Milli Takımı formasıyla 48 maçta forma giydi.

Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız ekibi Toulouse ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Jimmy Durmaz ile anlaştı. Bugün İstanbul'a gelen oyuncu sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Havalimanında açıklama yapan 30 yaşındaki oyuncu, "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak" ifadelerini kullandı.

  • Jimmy Durmaz, daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği forması giymişti.

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