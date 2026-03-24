Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Gimenez Süper Lig yolunda: 13 yıllık Atletico Madrid kariyeri sona eriyor

17:2724/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yeni sezonda savunmasını güçlendirmek isteyen Süper Lig devi, Atletico Madrid’in deneyimli stoperi Jose Gimenez’i transfer listesine aldı. Uygun şartların oluşması halinde Gimenez, 13 yıl sonra İspanyol devinden ayrılmaya hazırlanıyor.

2026-2027 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, savunma hattı için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar’ın yanına aynı seviyede bir stoper transfer etmeyi hedeflerken, gündemine sürpriz bir ismi daha aldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid forması giyen Jose Gimenez, Fenerbahçe’nin radarına girdi. Başkent ekibinin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı oyuncular arasında yer alan deneyimli savunmacının transferi için şartların oluşabileceği belirtildi.

13 yıldır Atletico Madrid formasını terleten 31 yaşındaki stoperin bonservisinin yaklaşık 10 milyon euro civarında olduğu ifade edildi. İspanyol kulübünün yüksek bir bonservis talep etmemesi halinde Fenerbahçe’nin resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

Öte yandan, transfer sürecinde sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden Diego Lugano’nun da devreye girebileceği konuşuluyor. Uruguaylı savunmacının, vatandaşı Gimenez’i ikna sürecinde rol oynayabileceği öne sürüldü.

2013 yılından bu yana Atletico Madrid’de forma giyen Gimenez’in kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta görev alırken toplam 1472 dakika sahada kaldı.






#Fenerbahçe
#Transfer
#Jose Gimenez
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabe’de hacılar Hu der Allah ilahi sözleri nedir?