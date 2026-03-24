2026-2027 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, savunma hattı için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar’ın yanına aynı seviyede bir stoper transfer etmeyi hedeflerken, gündemine sürpriz bir ismi daha aldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid forması giyen Jose Gimenez, Fenerbahçe’nin radarına girdi. Başkent ekibinin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı oyuncular arasında yer alan deneyimli savunmacının transferi için şartların oluşabileceği belirtildi.

13 yıldır Atletico Madrid formasını terleten 31 yaşındaki stoperin bonservisinin yaklaşık 10 milyon euro civarında olduğu ifade edildi. İspanyol kulübünün yüksek bir bonservis talep etmemesi halinde Fenerbahçe’nin resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

Öte yandan, transfer sürecinde sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden Diego Lugano’nun da devreye girebileceği konuşuluyor. Uruguaylı savunmacının, vatandaşı Gimenez’i ikna sürecinde rol oynayabileceği öne sürüldü.

2013 yılından bu yana Atletico Madrid'de forma giyen Gimenez'in kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta görev alırken toplam 1472 dakika sahada kaldı.




















