Jose Mourinho'nun yeni durağı PSG olabilir

İtalyan temsilcisi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun ismi Paris Saint-Germain ile anılıyor. Roma'nın başında ikinci sezonunu yaşayan Portekizli teknik adamın bir sonraki durağı Fransa olabilir.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih karşısında 1-0'lık skor ile mağlup ayrılan PSG'de teknik direktör Christophe Galtier'in koltuğu sallanıyor.

Campos ile görüştü

Foot Mercato'da yer alan habere göre; PSG Sportif Direktörü Luis Campos, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile masaya oturdu.

Haberde, yıldızlar ile dolu takımda ağırlığını koyabilecek bir hocanın soyunma odasında olmasını isteyen PSG yönetiminin, rotayı Mourinho'ya çevirdiği yazıldı. Geçmiş dönemlerde de ismi PSG ile anılan Jose Mourinho için Luis Campos'un somut adım atmaya hazırlandığı ifade edildi.

Ayrıca Campos'un Mourinho ile yakın ilişkiye sahip olduğu belirtiliyor. Mourinho'nun Tottenham'ın çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Joao Sacramento'nun da halihazırda PSG teknik heyetinde yer alması bu iddiaları güçlendirdi.







