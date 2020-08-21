Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferi neden açıklanamıyor?

Trabzonspor ile kontratı sonlandıktan sonra Fenerbahçe'den gelen cazip teklife 'evet' diyen Jose Sosa'nın transferinin resmiyet kazanmaması sarı lacivertli taraftarlar arasında endişe havası oluşturdu.
Fenerbahçe'nin Samandıra tesislerinde bugün tek başına idman yapan Sosa'nın durumundaki belirsizliğin perde arkasında menajerinin alacağı ücretin olduğu öne sürüldü.
Yıldız oyuncuyu sarı lacivertlilere getiren menajer Flavio Bilardo'nun Sosa'nın transfer sonrasında alacağı ücret ile ilgili sıkıntı yaşandığı belirtiliyor.
- Önceki günlerde Arjantin medyasına konuşan Estudiantes Başkanı Sebastian Veron, Sosa'nın menajerine tepki göstermişti. Veron, 'Sosa'ya kızgın değilim ama menajerinin sözlerine anlam veremiyorum' ifadelerini kullanmıştı. Flavio Bilardo, Sosa'nın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda Arjantin ekonomisinin durumuyla ilgili olumsuz değerlendirmeler yapmış ve Estudientes'in yıldız ismin kontratını karşılayamayacağı imasında bulunmuştu.
Jose Sosa'nın, Samandıra'da antrenman yaparken çekilen fotoğrafı sosyal medyaya sızdı. pic.twitter.com/oMegvwdvTP
Jose Sosa'nın, Samandıra'da antrenman yaparken çekilen fotoğrafı sosyal medyaya sızdı. pic.twitter.com/oMegvwdvTP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 21, 2020
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