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Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferi neden açıklanamıyor?

Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe ile anlaşmaya vardan Jose Ernesto Sosa'nın transferi resmiyete dökülmedi. Açıklamanın gecikmesi birçok iddiayı gündeme getirirken olayın perde arkasında Arjantinli futbolcunun menajerinin olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jose Ernesto Sosa, dün gece İstanbul'a gelmişti.

Jose Ernesto Sosa, dün gece İstanbul'a gelmişti.

Fotoğraf: Serhan TÜRK - İbrahim YILDIZ

Trabzonspor ile kontratı sonlandıktan sonra Fenerbahçe'den gelen cazip teklife 'evet' diyen Jose Sosa'nın transferinin resmiyet kazanmaması sarı lacivertli taraftarlar arasında endişe havası oluşturdu.

Fenerbahçe'nin Samandıra tesislerinde bugün tek başına idman yapan Sosa'nın durumundaki belirsizliğin perde arkasında menajerinin alacağı ücretin olduğu öne sürüldü.

Yıldız oyuncuyu sarı lacivertlilere getiren menajer Flavio Bilardo'nun Sosa'nın transfer sonrasında alacağı ücret ile ilgili sıkıntı yaşandığı belirtiliyor.

  • Önceki günlerde Arjantin medyasına konuşan Estudiantes Başkanı Sebastian Veron, Sosa'nın menajerine tepki göstermişti. Veron, 'Sosa'ya kızgın değilim ama menajerinin sözlerine anlam veremiyorum' ifadelerini kullanmıştı. Flavio Bilardo, Sosa'nın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda Arjantin ekonomisinin durumuyla ilgili olumsuz değerlendirmeler yapmış ve Estudientes'in yıldız ismin kontratını karşılayamayacağı imasında bulunmuştu.

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