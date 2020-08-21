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Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferi neden geç açıklandı?

Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe ile anlaşmaya vardan Jose Ernesto Sosa'nın transferinin resmiyete dökülme süreci uzadı. Açıklamanın gecikmesi birçok iddiayı gündeme getirirken olayın perde arkasında Arjantinli futbolcunun menajerinin olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jose Ernesto Sosa, dün gece İstanbul'a gelmişti.

Jose Ernesto Sosa, dün gece İstanbul'a gelmişti.

Fotoğraf: Serhan TÜRK - İbrahim YILDIZ

Trabzonspor ile kontratı sonlandıktan sonra Fenerbahçe'den gelen cazip teklife 'evet' diyen Jose Sosa'nın transferinin geç resmiyet kazanması sarı lacivertli taraftarlar arasında endişe havası oluşturmuştu.

Fenerbahçe'nin Samandıra tesislerinde bugün tek başına idman yapan Sosa'nın durumundaki belirsizliğin perde arkasında menajerinin alacağı ücretin olduğu öne sürüldü.

Yıldız oyuncuyu sarı lacivertlilere getiren menajer Flavio Bilardo'nun Sosa'nın transferi sonrasında alacağı ücret ile ilgili sıkıntı yaşandığı belirtildi.

  • Önceki günlerde Arjantin medyasına konuşan Estudiantes Başkanı Sebastian Veron, Sosa'nın menajerine tepki göstermişti. Veron, 'Sosa'ya kızgın değilim ama menajerinin sözlerine anlam veremiyorum' ifadelerini kullanmıştı. Flavio Bilardo, Sosa'nın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda Arjantin ekonomisinin durumuyla ilgili olumsuz değerlendirmeler yapmış ve Estudientes'in yıldız ismin kontratını karşılayamayacağı imasında bulunmuştu.

Öte yandan İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin Sosa'ya yıllık 3 milyon euro ödeyeceğini ve Arjantinli yıldızın sarı lacivertlilere iki yıllık maliyetinin 7 milyon euroyu bulacağını açıkladı.

Sosa, bugün Samandıra'da idmana çıkmıştı. Fotoğrafın yayınlanması sarı lacivertli kulüpte tepkilere neden olmuştu.
Sosa, bugün Samandıra'da idmana çıkmıştı. Fotoğrafın yayınlanması sarı lacivertli kulüpte tepkilere neden olmuştu.

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