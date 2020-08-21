Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferi neden geç açıklandı?

Trabzonspor ile kontratı sonlandıktan sonra Fenerbahçe'den gelen cazip teklife 'evet' diyen Jose Sosa'nın transferinin geç resmiyet kazanması sarı lacivertli taraftarlar arasında endişe havası oluşturmuştu.

Fenerbahçe'nin Samandıra tesislerinde bugün tek başına idman yapan Sosa'nın durumundaki belirsizliğin perde arkasında menajerinin alacağı ücretin olduğu öne sürüldü.

Yıldız oyuncuyu sarı lacivertlilere getiren menajer Flavio Bilardo'nun Sosa'nın transferi sonrasında alacağı ücret ile ilgili sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Önceki günlerde Arjantin medyasına konuşan Estudiantes Başkanı Sebastian Veron, Sosa'nın menajerine tepki göstermişti. Veron, 'Sosa'ya kızgın değilim ama menajerinin sözlerine anlam veremiyorum' ifadelerini kullanmıştı. Flavio Bilardo, Sosa'nın geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda Arjantin ekonomisinin durumuyla ilgili olumsuz değerlendirmeler yapmış ve Estudientes'in yıldız ismin kontratını karşılayamayacağı imasında bulunmuştu.

Öte yandan İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin Sosa'ya yıllık 3 milyon euro ödeyeceğini ve Arjantinli yıldızın sarı lacivertlilere iki yıllık maliyetinin 7 milyon euroyu bulacağını açıkladı.