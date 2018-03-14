SÜPER LİG

Josef de Souza'dan derbi yorumu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Galatasaray'la oynayacakları derbi mücadelesi için açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi IHA
Josef de Souza bu sezon çıktığı 24 lig maçında 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Josef de Souza bu sezon çıktığı 24 lig maçında 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, hafta sonu oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinin farklı olduğunu söyleyen Josef, konuyla ilgili şöyle konuştu:

  • Bunu hissedebiliyorsunuz. Kazanılan kupaların rekabeti arttırdığını söyleyebiliriz. Beşiktaş ve Galatasaray maçları çok özel maçlar. İki maçında zorluk düzeyi yüksek. Benim aynı tutku ve istekle çıktığım müsabakalar. Trabzon ve Başakşehir maçlarına da aynı hisle çıkıyorum. Fernando'nun oynamamasını tercih ederim. Evet dostuz ve ailelerimiz birbirini tanıyor. Ama maç başlar dostluk biter. Ben kendi menfaatlerim için sahada olurum. Maç biter dostluğumuz tekrar devam eder.

S o u z a (@souza_5)'in paylaştığı bir gönderi ()

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.