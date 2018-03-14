Josef de Souza'dan derbi yorumu

Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, hafta sonu oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinin farklı olduğunu söyleyen Josef, konuyla ilgili şöyle konuştu:

Bunu hissedebiliyorsunuz. Kazanılan kupaların rekabeti arttırdığını söyleyebiliriz. Beşiktaş ve Galatasaray maçları çok özel maçlar. İki maçında zorluk düzeyi yüksek. Benim aynı tutku ve istekle çıktığım müsabakalar. Trabzon ve Başakşehir maçlarına da aynı hisle çıkıyorum. Fernando'nun oynamamasını tercih ederim. Evet dostuz ve ailelerimiz birbirini tanıyor. Ama maç başlar dostluk biter. Ben kendi menfaatlerim için sahada olurum. Maç biter dostluğumuz tekrar devam eder.