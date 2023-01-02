Real Madrid Bellingham için tüm şartları zorlayacak

Real Madrid ses getiren transferlerine bir yenisini daha eklemek için kolları sıvadı. Eflatun-beyazlı kulübün son gözdesi Borussia Dortmundlu Jude Bellingham.

Madrid ekibi 19 yaşındaki İngiliz futbolcuyu renklerine bağlayabilmek için Alman kulübüne 100 milyon avronun üzerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Manchester City ve Liverpool'un da Bellingham'a talip olduğunu açıklamasından sonra Real Madrid'in ocak ayı içinde bu transferi bitirmeye kararlı olduğu öne sürüldü.

İspanyol kulübü Bellingham'ı ne kadar çok istediğini Borussia Dormund'la yapılan görüşmeleri bizzat başkan Florentino Perez'in yürütmesiyle gösteriyor.

Orta sahada görev yapan İngiliz futbolcu bu sezon sarı siyahlı formayla 27 resmi maçta 9 gol atıp 4 asistlik bir performans sergiledi.

REKLAM

Jude Bellingam kimdir?

29 Haz 2003 tarihinde Stourbridge’de doğan genç futbolcu, 7 yaşında Birmingham City altyapısında futbola başladı. 2019 yılına kadar Altyapıda top koşturan Jude Bellingham, 2019-20 sezonunda A takıma yükseldi.

Merkez orta sahada görev yapan oyuncu, Ağustos 2019'da ilk maçına çıkarak Birmingham City formasıyla maça çıkan en genç oyucu oldu. Oynadığı futbolla göz dolduran genç oyuncu, 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Jude Bellingham. wonderkid. enter.pic.twitter.com/tTXDKJP2IT — SPOR (@yenisafakspor) June 29, 2022