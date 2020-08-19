Junior Fernandes'in yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, El-İttihad Kalba'ya transfer oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 32 yaşındaki golcü futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Alanyaspor'un Dinamo Zagreb'den önce kiralayıp sonra renklerine bağladığı Şilili oyuncu, 2017 yılından bu yana 108 maça çıktı ve 37 gol attı. Geride bıraktığımız sezonsa 38 maçta 12 gol ve 8 asistle oynadı.