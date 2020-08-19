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Junior Fernandes'in yeni takımı belli oldu​: El-İttihad Kalba'ya transfer oldu

Junior Fernandes'in yeni takımı belli oldu

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-İttihad'a transfer oldu.

Haber Merkezi AA
Junior Fernandes'in imza sonrası ilk fotoğrafı

Junior Fernandes'in imza sonrası ilk fotoğrafı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, El-İttihad Kalba'ya transfer oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 32 yaşındaki golcü futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

  • Alanyaspor'un Dinamo Zagreb'den önce kiralayıp sonra renklerine bağladığı Şilili oyuncu, 2017 yılından bu yana 108 maça çıktı ve 37 gol attı. Geride bıraktığımız sezonsa 38 maçta 12 gol ve 8 asistle oynadı.

Demba Ba: Tüm dünyanın Uygur Türkleri için birleşmesini istiyorum
Demba Ba: Tüm dünyanın Uygur Türkleri için birleşmesini istiyorum

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu Demba Ba, Çin'in Uygur Türkleri'ne yaptığı baskı hakkında konuştu. BBC'ye açıklamalarda bulunan Senegalli oyuncu, tüm dünyayı Uygur Türkleri için birlikte olmaya çağırdı.Uygur Türklerine yapılan baskıdan bahseden Demba Ba, "Tüm dünyanın Uygur Türkleri için birleşmesini istiyorum. Dünyanın geri kalanının Müslümanlar için birleştiğini ne zaman göreceğiz" ifadelerini kullandı."Bir araya gelmemiz gerekiyor" Sporcuların bir araya gelerek konuşmalarını ve destek olmaları gerektiğini belirten 35 yaşındaki oyuncu, "Futbolcuların bir araya gelebilmesi ve bu konu hakkında konuşabilmeleri için bir şeyler düzenlemem gerekiyor, çünkü pek çok insan bunu yapmak istemiyor. Müslüman, Budist, Hristiyan, herhangi bir inanç olsun, adalet için savaşmak isteyen futbolcular olduğunu biliyorum. Sporcular olarak, bizim bile bilmediğimiz bir gücümüz var. Bir araya gelip konuşursak işler değişir. Ayağa kalkarsak, insanlar bizimle birlikte ayağa kalkar" dedi."Arsenal Uygur Türkleri için konuşmadı""Bence kulüpler oyunculara dahil olmamak için çok baskı yapıyor ama adaletsizliği kendi gözlerinizle gördüğünüzde nasıl harekete geçmezsiniz" ifadelerini kullanan Demba Ba, "Black Lives Matter için mali bir risk olsaydı, bu gerçekleşmezdi. Arsenal Black Lives Matter destekledi, ancak konu Uygur'un hayatları olduğunda baskı ve ekonomik etki nedeniyle konuşmak istemedi. Finansal faydalar olduğunda, bazı insanlar gözlerini kapatır. Para, gerçek değerlerden daha değerli" dedi.Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil de Çin'in insanlık dışı uygulamalarına tepki göstermiş, ancak kulüp ve Premier Lig yönetimi sessiz kalmıştı. Hatta Mesut Özil'in adı Çin'de arama motorlarından kaldırılmıştı.#HayırlıCumalarDoğuTürkistan 🙏🏼 pic.twitter.com/dJgeK4KSIk&mdash; Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 13, 2019 Mesut Özil gibi insanlara ihtiyacımız varBu kadarına da PESVideo: PORTRE | Mesut Özil

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