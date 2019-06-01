Juventus isterse giderim

Galatasaray’ın 10 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Diagne, hangi kulüpten daha fazla para alacaksa oraya gideceğini ve Juventus’un kendisini istemesi durumunda da tereddüt etmeden teklifi kabul edeceğini açıkladı.

Diange, “Juventus ile hala iletişim halindeyim ve Avrupa’nın en iyi golcülerinden biri olduğumu duymak bana gurur veriyor. Şampiyonluk ve gol krallığı sonrasında Juventus beni aradı ve tebrik etti. Juventus beni transfer etmek isterse tereddüt etmeden bu teklifi kabul ederim, çünkü Juventus çok büyük bir kulüp” şeklinde konuştu.

Fovete Tomane iddiası

Öte yandan Galatasaray’da yeni sezonda forvet konusunda Diagne ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde Portekiz’in Tondela takımında forma giyen santrfor Tomane’nin olduğu iddia edildi.

Portekiz basınında A Bola gazetesi, Tomane’nin Kızılyıldız’a transfer olmaya çok yakın olduğu süreçte Galatasaray’ın devreye girdiği ve Portekizli futbolcu için zemin yokladığı belirtildi. Galatasaray’ın da devreye girmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün bu transferde daha avantajlı durumda olduğu kaydedildi.