Kadıköy klasiği

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan yılın son derbisinde Fenerbahçe evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri penaltıdan Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi kaydederken, siyah-beyazlıların tek sayısı Atiba’dan geldi. Fenerbahçe bu sonucun ardından maç fazlasıyla 3. sıraya yükselirken, Beşiktaş ise hem iki haftada 6 puan kaybetmenin, hem de 2005’ten bu yana devam eden Kadıköy’deki galibiyet hasretini sonlandıramamanın üzüntüsünü yaşadı. Maçın 22. dakikasında Rebocho’nun ceza sahası içinde eline çarpan topta hakem VAR’a giderek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kruse, kaleci Karius’u ve topu farklı köşelere gönderdi: 1-0. 32’de orta sahada Diaby’den topu kapan Gustavo’nun pasında Ozan Tufan’ın kaleye dikine yaptığı koşunun ardından yayın çemberinden çektiği sert şut kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-0. İlk yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş farkı bire indirdi. 45+5’de soldan kazanılan serbest vuruşu topun başına geçen Caner Erkin’in penaltı noktasına doğru yaptığı sert ortaya hareketlenen Atiba’nın dokunuşunda top ters köşeden ağlarla buluştu: 2-1. 55’te Caner’in soldan gönderdiği uzun pasıyla Jailson’un kayarak düşmesiyle kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, Altay’ı geçemedi. 58. dakikada ise sarı-lacivertliler farkı 2’ye çıkardı. Deniz Türüç’ün ara pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Isla’nın yerden yaptığı sert ortaya hareketlenen Vedat Muriqi’nin altıpasın içinde çektiği şut Karius’un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-1.

İnşallah şampiyon olacağız

Fenerbahçe, derbide sahasında Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Ozan Tufan çok şık bir gol attı. Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, “Bu güzel atmosferde güzel maç yaptık. Galip ayrıldığımız için çok mutluyuz. Benim attığım golden önce Gustavo’nun oyununa bakmak lazım. Gol orada geldi. Fenerbahçe bu oyunu oynarsa her zaman en iyi seviyede olur. Vedat da güzel gol attı, ben de güzel attım. İnşallah şampiyon olacağız” dedi. Takımının ilk golünü penaltıdan kaydeden Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse ise, “Bu tarz maçlar daha farklı olur. İnsanların her zaman galibiyet beklentisi olur. Biz de kazandık” dedi. Sarı-lacivertli futbolcu gol atmasıyla ilgili ise “Derbide gol attım, çok mutluyum ama en önemlisi takım olarak bu derbiyi kazandık” diye konuştu.

2019’UN KRALI VEDAT MURİQİ



Derbide Fenerbahçe’nin 3. golünü atan Vedat Muriqi, “Güzel bir maç olacağını biliyorduk. Uzun zamandır rakibimize kaybetmiyorduk. Taraftar 90 dakika destek verdi. Çok iyi mücadele ettik. Golden ziyade maçı kazanmak güzeldi” dedi

Fenerbahçe’nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi, takımının iç sahada Beşiktaş’ı 3-1 yendiği maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Kruse, Ozan Tufan ve Muriqi atarken, Beşiktaş’ın tek sayısı ise Atiba’dan geldi. OPTA’nın verilerine göre; bu sezon Süper Lig’de takımı adına iç saha maçlarında en fazla gol atan oyuncu Vedat Muriq oldu. Vedat, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 15 maçta 10 gole ulaşırken, 2019 senesinde ise Fenerbahçe ve Rizespor formalarıyla toplamda 22 lig golünün altına imzasını attı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kosovalı yıldız, “Güzel bir maç olacağını biliyorduk. Uzun zamandır rakibimize kaybetmiyorduk. Taraftar 90 dakika destek verdi. Çok iyi mücadele ettik. Golden ziyade maçı kazanmak güzeldi. Şimdi devre arası öncesi son 3 puanımız kaldı. Umarım Rize’den galip gelerek devreye gireriz. Her maça aynı hazırlanmak istiyorum. Bazen çok konsantre olmak negatif etki yaratabiliyor. Bütün rakiplere saygım var. Skora katkı sağlarsam daha iyi oluyor. Biraz daha dişimizi sıkıp 3 puan alırsak tatile güzel çıkarız” ifadelerini kullandı.

Tribünler doldu taştı

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisinde büyük ilgi gösterdi. Derbi kapalı gişe oynanırken, 44 bin 536 biletli taraftar karşılaşmayı izledi. Müsabakayı 42 bin 358 Fenerbahçe taraftarı, 2 bin 168 Beşiktaş taraftarı takip etti. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da derbi heyecanını yerinde izlemek için stat çevresinde kafelerde maçı takip etti. Derbisi öncesi Kadıköy dev bir güvenlik çemberine alındı. Emniyet birimleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren Kadıköy ve çevre ilçelerde konuşlandı. Bileti olmayan taraftarlar stadın etrafına yaklaştırılmadı. Stada girişlerde de 3 farklı kontrol noktası kuruldu. Stat çevresinde çok sayıda meşale satılması polisleri harekete geçirdi. Stada giren taraftarların içeri meşale sokmaması için hassas davranıldı. Birçok taraftar meşaleleri içeri girmeden yaktı ya da polisler tarafından çöpe atıldı.

Güneş tribünde

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş derbiyi tribünden takip etti. Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye konuk olduğu derbi mücadelesini siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi de tribünden takip etti. Her maç öncesi olduğu gibi dün de Ümraniye’ye giderek takıma ve teknik ekibe moral veren Başkan Çebi, dün de tribündeki yerini alarak siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı. Beşiktaş’ın bir önceki başkan Fikret Orman, son yıllarda deplasmanda oynanan derbi mücadelelere gitmiyordu.

Yanal’dan bırakma iması

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından son derece çarpıcı bir açıklama yaptı. Yanal maçın ardından yayıncı kuruluşa, “Galip gelemediğimiz birçok maçtan farklı oynamadık. F.Bahçe yine o maçlardan birisini oynadı. Teknik direktörü olmayan F.Bahçe bugün galip geldi. F.Bahçe her zamanki gibi oynadı. Biz görevimizi yaptık. Soru almayayım. Hafta arasında basın toplantısında açıklama yapacağım” dedi. Maçın basın toplantısına ise aralarında sorun yaşadığı iddia edilen kaptan Emre Belözoğlu ile birlikte katılan Yanal, “F.Bahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. F.Bahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak takım değil” derken, Emre’nin sakatlığı nedeniyle maça çıkamadığını söyledi. Hatırlanacağı gibi derbiden önce “Beşiktaş maçı kazanılmazsa Ersun Yanal gider” yorumları yapılırken, yönetimin de teknik direktör aradığı iddia edilmişti.

Serdar ve Lens cezalı

Dünkü derbide Beşiktaş’tan Jeremain Lens ve Fenerbahçe’den ise Serdar Aziz sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Lens, Beşiktaş’ın gelecek hafta kendi sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı, Serdar Aziz ise Fenerbahçe’nin deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında takımlarını yalnız bırakacak.