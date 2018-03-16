Kadıköy motivasyonu

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve yarın ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu derbiye hem zirvedeki yerini korumak, hem de prestij açısından çıkacak. Sarı-lacivertliler karşısında deplasmandaki en son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla alan Galatasaray, Kadıköy'de yaptığı maçlarda 19 senedir 3 puanı bir arada göremedi. Sarı-kırmızılılar, yarınki maçı kazanarak ezeli rakibi karşısındaki deplasman galibiyeti hasretine son vermek istiyor. Hem yönetim, de hem teknik heyet oyuncuları gerek mental gerekse fizik ve taktik-kondisyon olarak karşılaşmaya hazırlarken, takımın deneyimli isimlerinin de dümene geçtikleri belirtildi. Bu sezon kadrosuna yeni isimler katan sarı-kırmızılılarda takımın deneyimli isimleri arasında yer alan ve Kadıköy'de dafalarca maça çıkan Selçuk İnan, kaleci Muslera ve Hakan Balta'nın yeni arkadaşlarına hem atmosfer hem de dikkat etmeleri gereken noktalar üzerinde bilgiler verdikleri belirtildi.

KAZANARAK FARKI İYİCE AÇMALIYIZ

Üç oyuncunun, alınacak galibiyetin tarihi bir galibiyet olacağını vurguladıkları ifade edildi. Sarı-lacivertli rakipleri karşısında deplasmanda yaptıkları karşılaşmalarda son 19 senedir kazanamadıklarını yeni takım arkadaşlarına aktaran isimlerin, “19 senelik deplasman galibiyeti hasretine son veren kadro olarak tarihe adımızı yazdırabiliriz. Hem taraftarların hem de camianın beklentisi bu yönde” dedikleri ifade edildi. Maçın puan açısından da önemine değinen deneyimli oyuncuların, “Kazanırsak Fenerbahçe ile farkı 9'a çıkartır, diğer rakiplerimize de fırsat vermemiş oluruz” ifadelerini kullandıkları belirtildi.

Sürpriz prim maç sonrası açıklanacak

Galatasaray yönetiminin, yarın oynayacakları Fenerbahçe karşılaşması öncesinde herhangi bir prim duyurusu yapmadığı ve önemli bir sürpriz hazırlığında olduğu belirtildi. Tam 19 yıldır Kadıköy'de galibiyet alamayan sarı-kırmızılı takımın, bu hasrete son vermesi halinde Başkan Mustafa Cengiz ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak takıma prim müjdesi verecek. Galatasaray kazanırsa Nisan ayında derbi için galibiyet primi dağıtılacak. Bu primin de en az 1.5 milyon Dolar civarında olması bekleniyor.

Aslan'da stres önlemleri

Fenerbahçe derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarı önünde son idmanını gerçekleştirecek olan Galatasaray, ardından derbi için stadyuma yakın bir lokasyonda kampa girecek. Tavla, bilgisayar oyunu, dart ve çeşitli oyunlar idman sonrası gece 12'ye kadar serbest olacak. Maç günü kahvaltıdan sonra tüm oyunlar, fitness ve stres atmaya yarayacak sporlar serbest olacak. Teknik heyet oyuncuların stres yaşamadan, derbiye rahat bir şekilde çıkmasını istiyor.