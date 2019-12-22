SÜPER LİG

Kadıköy'de derbi ateşi

Liderin 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli camiada, derbiden kötü sonuç çıkması halinde taşlar yerinden oynayacak. Yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini geçen hafta yitiren siyah-beyazlılar ise, ezeli rakibini yenerek hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek hem de 2005 yılından bu yana süren Kadıköy’deki 3 puan hasretini sonlandırmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf :Arşiv

Fotoğraf :Arşiv

Süper Lig’de ilk yarının son derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy’de bugün karşı karşıya gelecek. Ligde lider Sivasspor’un 8 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, derbide ezeli rakibini yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Derbideki kötü bir sonuç Fenerbahçe’de geleceği tartışılan teknik direktör Ersun Yanal’ın sonu olabilir ve ayrıca yönetimin takımla ilgili radikal kararlar alması gündeme gelebilir. Ligde 6 maçlık galibiyet serinin ardından geçen hafta Yeni Malatyaspor’a yenilerek zirve yarışında yara alan Beşiktaş, Fenerbahçe’yi yenerek yeniden çıkışa geçmek ve uzun yıllardır 3 puan çıkaramadığı Kadıköy’de bu kötü seriye son vermeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe’de, Beşiktaş derbisi öncesinde eksikler can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık derbide forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta Sivasspor maçında kırmızı kart gören Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak. Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Hasan Ali’nin yokluğunda sol bekte büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, bu bölgeyi sağ bek Nabil Dirar ile kapatmaya çalışıyor. Bu arada Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriqi, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte ise sakatlıkları geçen N’Koudou ve Victor Ruiz, hazır hale geldi. Her iki oyuncu, görev verilmesi halinde derbide oynayabilecek. Beşiktaş’ta derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

KADIKÖY’DE 2005’TEN BERİ KAZANAMIYOR

F.Bahçe ile Beşiktaş, bugün yapacakları maçla 350. kez karşı karşıya gelecek. 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda F.Bahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette F.Bahçe’nin 482 golüne, Beşiktaş 440 golle karşılık verdi. İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı’nda 56 kez karşılaştı. Kadıköy’deki maçlarda F.Bahçe biri hükmen olmak üzere 21, Beşiktaş 18 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadıköy’de F.Bahçe 77, Beşiktaş 71 kez gol sevinci yaşadı. F.Bahçe, Beşiktaş’a karşı evindeki son 17 maçı yitirmedi. Sarı-lacivertliler, tarihe geçen 17 Nisan 2005’teki 4-3’lük lig mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Kadıköy’de yaptığı 17 resmi maçta 10 kez kazandı, 7 kez de berabere kaldı.

  • Kartal’ın deplasmanda bileği bükülmüyor
  • Beşiktaş, Süper Lig’de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı. Ligin ilk 3 dış saha maçında Sivasspor’a 3-0, Gaziantep FK’ye 3-2 ve Trabzonspor’a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, Ankaragücü beraberliğinin ardından dış sahada Antalyaspor’u 2-1, Konyaspor’u 1-0 ve Kasımpaşa’yı 3-2 yendi.
  • En çok çıkan sonuç: 1-0
  • Rakiplerin geride kalan 349 maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 40, Beşiktaş da Fenerbahçe’yi 37 kez 1-0’lık sonuçlarla yenerken, 95 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü. Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.

  • 17 maçta 19 kırmızı kart

  • İki takım arasında oynanan son 17 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu. Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.
  • Altay: 19 Karius:15
  • Derbi öncesinde iki takımın kalecileri ön plana çıkıyor. Fenerbahçe’de Altay Bayındır, Süper Lig’de forma giydiği 15 müsabakada kalesinde 19 gol görürken 3 maçta gol yemedi. Siyah-beyazlıların kalecisi Loris Karius ise 14 maçta 15 gol yedi, 6 maçta kalesinde geçit vermedi.

Göztepe-Galatasaray: 2-1
Göztepe-Galatasaray: 2-1

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jerome ve 61. dakikada Halil Akbunar attı. Galatasaray'ın tek golünü ise 27. dakikada Gassama kendi kalesine attı.Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar 24 puanda kalırken, Göztepe ise 23 puana yükseldi. Gelecek hafta Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek, Göztepe ise Sivasspor'a konuk olacak.İlk 11'lerGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome.Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Ömer, Belhanda, Feghouli, Babel, FalcaoSon 5 maçta 5 puanda kaldıGalatasaray, ligde çıktığı son 5 maçında yalnızca 5 puan toplayabildi. Ligin 11. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ardından çıktığı 5 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu süreçte sadece Aytemiz Alanyaspor'u (1-0) yenebilen Galatasaray, Medipol Başakşehir (0-1) ve Göztepe'ye (1-2) kaybederken, Trabzonspor (1-1) ile MKE Ankaragücü (2-2) maçlarını ise berabere tamamladı. Ligde 16. haftanın ardından 24 puanda kalan Galatasaray'ın yenildiği Göztepe ise puanını 23'e çıkardı ve renktaşıyla puan farkını 1'e indirdi.Deplasmanda 3. mağlubiyetSüper Lig'de Göztepe karşısında bu sezon 8. deplasman maçına çıkan Galatasaray, dış sahada 3. yenilgisini yaşadı. Deplasmandaki 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 8 gol atıp, kalesine 9 gol gördü. Galatasaray, dış sahada 9 puanda kaldı. Göztepe son 7 maçta sadece 1 kez kaybettiGöztepe, ligin 10. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçerken, son 7 karşılaşmasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp, 14 puan elde etti.Galatasaray'a karşı oynadığı son 12 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, rakibini en son 2001-2002 sezonunun ikinci devresinde 2-0 mağlup etmişti. Göztepe, renktaşını ligde 6 maç sonra yendi. Bu sezon Trabzonspor deplasmanında Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle biten müsabakada takımının galibiyet golüne imza atan Cameron Jerome, Galatasaray karşısında 9. dakikada sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Jerome bu sezon ligde 2. golünü attı.Göztepe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydeden Halil Akbunar, Jerome gibi bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. Halil Akbunar, 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçında da 1 gol kaydetmişti. Galatasaray maçında bu sezon 4. sarı kartlarını gören Gassama, Jerome ve Titi, ilk yarının son haftasındaki Demir Grup Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.Fatih Terim: &quot;Hayal değil ama hayal kırıklığı yaşıyorum. Sınanıyoruz. Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Başarmak için, buradan döndürmek için, sabır.&quot;&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 21, 2019

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