Kadıköy'de kazanan yok

Süper Lig’in 6. haftasının son maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi 1-1 sona erdi. Beşiktaş Babel ile öne geçerken, F.Bahçe Ayew ile karşılık verdi. Bu sonuçla F.Bahçe, ezeli rakibine karşı Kadıköy’deki yenilmezlik serisini 15. maça çıkardı. İlk yarıda ev sahibi Fenerbahçe etkili görülürken, pozisyonlar bulmasına rağmen çerçeveyi tutturamadı. Beşiktaş ise ileri çıkmakta zorlanırken, bulduğu tek pozisyonda da golü atmasını bildi. İkinci devre ise F.Bahçe bulduğu golle maça dengeyi getirdi. 6. dakikada Slimani’nin şutunda kaleci Karius topu kontrol etti. 15’te Aatıf’ın kafa vuruşu yine Karius’da kaldı. 20’de Şener’in hatalı pasında Babel’in vuruşu Reyes’e çarparak kornere gitti. 31’de Benzia’nın kullandığı serbest vuruşta, Slimani’nin kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. 34’te Hasan Ali’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew’in vuruşu üstten auta çıktı. 35’te Hasan Ali’nin sert şutunda, top üst direğe çarparak geri döndü. 40. dakikada Quaresma’nın kullandığı taç atışında topu önünde bulan Pepe’nin ileri gönderdiği uzun pası kontrol eden Babel, dönerek yaptığı vuruşla Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.

58. dakikada Hasan Ali’nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Karius topu üstten kornere gönderdi. 61’de Babel’in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutu yan ağlarda kalıdı. 63’te Lens’in kaleye gönderdiği şutta Harun topa sahip oldu. 71. dakikada Hasan Ali’nin soldan ortasında defansın arasından yükselen Ayew, topu kaleci Karius’un uzanamayacağı köşeye gönderdi: 1-1. 75’te soldan Valbuena’nın vuruşunda Karius uçarak topa sahip oldu.

Cocu: Kazanmayı hak etmiştik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı açıklamada, “İlk derbi maçımdı. karşılaşmanın iki farklı yüzü vardı. İlk yarı çok iyiydik. Baskı yaptık. Rakibin oyuna girmesine izin vermedik. Ama gol atmayı unuttkuk” dedi. Hollandalı çalıştırıcı, yaptığı açıklamada, “Rakip geldiği ilk şutta golü buldu. Devre arasında savaşarak, taraftarımıza kendimizi göstermemiz gerektiğini konuştuk. İkinci yarı daha kötüydük. 3-4 pozisyonumuz vardı. Bunların birinde golü bulduk. Bu pozisyonları daha iyi değerlendirebilirdik. Ancak istediğimiz gibi olmadı. Genel olarak kazanmamız gereken bir maçtı. Beraberliğe üzüldük. Hayatta her zaman hak ettiğinizi alamıyorsunuz” diye konuştu.

Güneş: 2 puan kaybettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, F.Bahçe karşısında 3 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi. Beklenmedik şekilde gol yediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, “Üzgünüz, çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı. Oyunu kapatarak başlayıp hızlı çıkmayı düşündük. İlk yarı oyunu kapattık ama çok az pozisyon vardı, daha iyi atak yapıp daha çok şans bulabilirdik. İkinci yarı daha iyi oynarken hücumda pozisyon bulamadık. Rakibin kanatlardan geleceğini biliyoruz, öyle bir gol yememiz onları oyuna ortak etti, hem moral hem seyirci desteği olarak avantaj yakalayabilirlerdi. 1-0’dan sonra hiç beklenmeyen şekilde yediğimiz golle oyun döndü. Yapacak bir şey yok. 2 puan kaybettik” dedi.

Güneş’e sargılı tepki

F.Bahçeli bir grup taraftar başlarında sargı sargılı bir şekilde maça gelirken, geçen sezon Türkiye Kupası’ndaki derbide başına yabancı madde geldiği için hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e göndermede bulundu. İstiklal Marşı sonrası F.Bahçeli taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarların olduğu tribüne hamle yapmaya çalışınca, polisler araya girerek gerginliği yatıştırdı.

Derbide küfür bitmedi

Derbinin bitiş düdüğünün ardından gergin anlar yaşandı. Beşiktaş’ın deneyimli isimlerinden Caner Erkin, maçın hakemi Fırat Aydınus’la yaşadığı tartışma sonrası ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Bu arada sarı-lacivertli taraftarlar, Caner’i hedef alarak, soyunma odasına giderken küfür etti. Tecrübeli futbolcu da alkışlayarak karşılık verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar maçta rakip takımı hedef alarak küfürlü tezahüratlarda bulunması da dikkat çekti.

Babel yine boş geçmedi

Derbi maça forvet hattında başlayan ve Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren Ryan Babel, Ülker Stadı’ndaki derbi maçını yine boş geçmedi. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Babel, 2018-2019’daki ilk derbi mücadelesinde de fileleri havalandırdı. Bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü kaydeden Babel, bunların 4’ünü son 4 karşılaşmada attı.

Hasan Ali: Makine değilim

F.Bahçe adına derbide iyi performans gösteren Hasan Ali, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, “Çok eleştiri aldım son zamanlarda ama istatistik her şey değil. Oynadığım maç sayısı, yaptığım asist ve Türkiye ortalaması belli. Elimizdekinin kıymetini bilelim. 3 haftada 8-9 maça çıktım. Makine değilim, ben de yoruluyorum. Demek ki dinlenip sahaya çıkınca böyle performans çıkarabiliyor bir futbolcu. 1-1’den sonra net pozisyonlara girdik ama gol yollarında sıkıntı çekiyoruz” dedi.

Tribünde koreografi şov

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiye her iki takımın taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Maç, kapalı gişe oynanırken, siyah-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Sarı-lacivertli tribünlerin karşılaşma öncesinde yaptığı koreografi şovu da dikkat çekti. Maraton Tribünü’nde yapılan ve elinde Fenerbahçe bayrağı taşıyan bir taraftarın resmedildiği koreografide, “Dalgalandıkça göklerde, sevdan bitmez gönüllerde” yazısı dikkat çekti.

Hayal kırıklığı yaşıyorum

Derbide Fenerbahçe’nin eşitlik sayısını atan Andre Ayew, devreye önde girebileceklerini ancak şanssız olduklarını söyledi. Ganalı futbolcu yaptığ açıklamada, “Çok iyi oynadık, ortaya çok fazla karakter koyduk. Taraftarımız inanılmazdı. İlk yarıda 3-4 net pozisyon bulduk ama şanssızdık. Ben de bir gol kaçırdım. Devreye önde girebilirdik, Babel’le tek şutları vardı, gol oldu. İkinci yarıda beraberlik golü için savaştık. İkinci golümü derbide attım ve mutluyum ama 3 puanı çok istiyorduk. Hayal kırıklığı yaşıyorum biraz diyebilirim. Bu galibiyetle yukarı daha fazla yaklaşırdık. Sonraki maçlarımızda da böyle mücadele edersek birçok galibiyet alabiliriz” dedi.