Kadıköy'de soğuk duş

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor’a 1-0 mağlup olarak sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisi 342 gün sonra bitti. Maçın ilk dakikalarında geriye düştükten sonra oyunun büyük bölümünde atak oynayan sarı-lacivertliler, kilidi açacak golü bulamayınca mağlubiyetten kurtulamadı. 6. dakikada Fenerbahçe yarı sahasının ortasında boşta kalan topu kapan Ufuk Akyol, Jailson’dan kurtulup ceza sahasına girdi. Isla’nın çabasına rağmen fileleri havalandırdı: 0-1. 16’da Nazım Sangare’nin hatalı geri pasını kapan Max Kruse’nin sert şutunu kaleci Boffin kornere çeldi. 31’de ceza alanında Diego’nun eline çarparken, hakem VAR kararıyla taç atışıyla maçı yeniden başlattı. 54’de sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aatif’ın yerden vuruşunu Altay parmaklarıyla uzanarak kornere çeldi. 58’de Mukairu’nun defansın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Hakan’ın vuruşunu Altay kornere çeldi. Kornerden gelen topta kaleci Altay iki hamlede topa sahips oldu. 61’de Emre’nin soldan ortasında bomboş durumdaki Zajc’ın vuruşu üstten auta çıktı. 68’de ceza sahasında Zajc’ın vuruşu kale önündeki Muriqi’ye çarptı, defans topu kornere gönderdi. 90+1’de Zajc’ın sert şutunu kaleci Boffin çelerek tehlikeyi önledi.

Kruse yine İstiklal Marşı’nı okudu

Fenerbahçe’de, Antalya karşısında Galatasaray derbisinin ilk 11’inde değişiklik yapılmadı. Derbide kadro dışında kalan Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor maçında yedekler arasında yer aldı. Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, Antalyaspor maçı öncesindeki seremonide yine İstiklal Marşı’nı okudu. Bu arada maç sonu taraftarlar futbolcuları tribünlere davet ederken sarı-lacivertli ekipte sadece Max Kruse ile birlikte Ozan Tufan ve Zanka’nın çağrıya cevap vermesi dikkat çekti.

Deniz taraftardan özür diledi

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, taraftarlardan özür diledi. Tecrübeli futbolcu, “Beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Rakibe ilk yarı bir pozisyon geldi ve gol oldu. İkinci yarıda üstünlük bizdeydi. Bulduğumuz 3-4 pozisyonu gole çevirmemiz lazımdı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bir mağlubiyetle şampiyonluk yolunda olmamız değişmeyecek’’ dedi.

Antalyaspor, Isaac’i unutmadı

Antalyaspor, vefat eden Nijeryalı eski futbolcusu Isaac Promise’yi unutmadı. Konuk ekip, mücadele öncesi sahaya “Rest in peace Isaac” (Huzur içinde uyu Isaac) yazılı pankartla çıktı. 2005 yılında G.Birliği’ne gelen Isaac, Trabzonspor, Manisaspor, Karabükspor, Balıkesirspor ve Giresunspor’un yanı sıra 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Antalyaspor formasını giymişti.