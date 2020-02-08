Kadıköy'ü karıştıran pozisyon

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor, 29. dakikada Papiss Cisse'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda rakibine 53. dakikada penaltıdan Max Kruse'yle karşılık verdi. Konuk ekip 61. dakikada Cisse'yle penaltı vuruşundan yararlanamadı. Fenerbahçe, girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve puan kaybı yaşadı.

Son iki haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, 38 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, birer maçı eksik Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un 3 puan gerisinde yer alıyor. Aytemiz Alanyaspor ise puanını 39'a çıkararak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.