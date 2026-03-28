Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kadınlar derbisi nefes kesti: 8 gol

16:0528/03/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Beşiktaş oyuncusu Ecemnur Öztürk ile Galatasaray GAİN oyuncusu Julia Hickelsbergen'in mücadelesi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Galatasaray GAİN 4-4 berabere kaldı.

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadelenin 3. dakikasında Beşiktaş, Kome'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ardından oyunda üstünlüğü ele geçiren sarı-kırmızılılar, 16. dakikada Manga ve 42. dakikada Ebru Topçu'nun bulduğu gollerle karşılaşmanın ilk devresini 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Galatasaray GAİN oldu. 52. dakikada Manga, 70. dakikada ise Marta'nın golleriyle sarı-kırmızılı ekip farkı açarken Beşiktaş, mücadelenin son bölümünde tempoyu artırdı. Siyah-beyazlılar, 81. dakikada Yeliz Acar, 83. dakikada Esra Manya ve 90+3. dakikada Ecemnur Öztürk'ün golleriyle durumu 4-4'e getirdi.


Karşılaşma 4-4 eşitlikle sonuçlandı.


Bu sonuçla Beşiktaş puanını 40'a, Galatasaray GAİN ise 58'e yükseltti.





#Kadın Futbol Süper Ligi
#Galatasaray
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
