Kaldığımız yerden devam edeceğiz

Süper Ligde yarın evinde Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek Trabzonspor, maça yönelik hazırlıklarını bugün tamamlayarak karşılaşmanın saatini beklemeye başlayacak. Kendi evinde oynayacağı mücadeleyi kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen bordo-mavili takımda eksiklere rağmen kazanma isteği üst düzeydeyken, teknik direktör Ünal Karaman, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirtti. Sakat futbolculara rağmen takım olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Özellikle sakat futbolcularımızın eksikliği takım olma yolunda önümüze çıkan en önemli etkendi fakat bu eksikliğimizi anlayış bütünlüğünü sağlayarak gidermeye çalıştık. Eksiklerimizin özellikle hücum bölgesinden olması bizi olumsuz etkilediyse de bu zor süreci aşmasını bildik. Taraftarımızın da desteğiyle haftayı kayıpsız kapatarak zirve yarışımızı sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

Ünal Karaman’dan Busenaz’a tebrik



Rusya’da yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ı ziyaret etti. Tessilerdeki ziyarette Sürmeneli’ye antrenörü Cahit Süme de eşlik ederken, Karaman, “Busenaz, Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Umarım olimpiyatlarda da aynı başarıyı gösterecek ve ülkemizi hakkıyla temsil edecektir” dedi.