Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’da gerçekleştirdiği 10 günlük kampın yıldızı Abdulkadir Parmak oldu. Genç oyuncu, hem çalışkanlığı hem de ağabeyliğiyle yönetimin takdirini topladı.
Ali Kemal YazıcıYeni Şafak
Trabzonspor, 20 Temmuz’dan bu yana Avusturya’nın Linz kentinde sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak dün yurda döndü. Bordo-mavililer, 10 günlük kamp süresince 12 antrenman yaparken 4 de hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlandı. Karadeniz ekibi, kampta Macar ekibi Szombathelyi Haladas’la ile 0-0, Hoffenheim ile 3-3, Parma ile 2-2 ve Verona ile 1-1 berabere kaldı. İkinci etabın ardından 3 gün izin yapacak bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 Ağustos Cuma günü başlayacak. Trabzonspor’da Avusturya kampında fizik olarak en diri, en hazır, en çalışkan, en istekli isimlerinin başında orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak yer aldı. Sezonu en erken açan isimlerden olan 24 yaşındaki oyuncu, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında da sergilediği başarılı performans ile dikkat çekti. Trabzonspor’da yeni transferler içinde en çok beğeni kazanan oyuncuların başında ise Yusuf Sarı geldi. Marsilya takımından transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, Hoffenheim ve Parma maçlarında da 1’er gol kaydetmeyi başardı.
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