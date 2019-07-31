Kampın yıldızı Abdulkadir Parmak

Trabzonspor, 20 Temmuz’dan bu yana Avusturya’nın Linz kentinde sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak dün yurda döndü. Bordo-mavililer, 10 günlük kamp süresince 12 antrenman yaparken 4 de hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlandı. Karadeniz ekibi, kampta Macar ekibi Szombathelyi Haladas’la ile 0-0, Hoffenheim ile 3-3, Parma ile 2-2 ve Verona ile 1-1 berabere kaldı. İkinci etabın ardından 3 gün izin yapacak bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 Ağustos Cuma günü başlayacak. Trabzonspor’da Avusturya kampında fizik olarak en diri, en hazır, en çalışkan, en istekli isimlerinin başında orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak yer aldı. Sezonu en erken açan isimlerden olan 24 yaşındaki oyuncu, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında da sergilediği başarılı performans ile dikkat çekti. Trabzonspor’da yeni transferler içinde en çok beğeni kazanan oyuncuların başında ise Yusuf Sarı geldi. Marsilya takımından transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, Hoffenheim ve Parma maçlarında da 1’er gol kaydetmeyi başardı.

CAS adaletsiz bir kurum Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, (CAS) Trabzonspor’un 2010-11 sezonuna ilişkin yaptığı başvuru dosyasının reddedildiğini açıkladı. CAS tarafından yayınlanan 2 sayfalık bildiride, “Bir karar çıkması için Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu veya FIFA’nın herhangi bir yasal belgesini kanıt olarak gösteremedi. Trabzonspor’un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor” ifadelerine yer verildi. Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, kararın ardından açıklamalarda bulundu. CAS’ın adaletinden şüphe duyduklarını belirten Bülbüloğlu, “İnanılmaz derecede saçma bir karar. CAS’ın da adaletinden artık şüpheliyim. Çünkü kendi bültenlerinde temiz futbol adına örnek gösterdikleri Trabzonspor’un Disiplin Komitesi’nde incelenme kararını bile reddedecekleri kadar taraflı bir kurum” dedi.2 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAKTIKararın kendilerine belirtilen zamanın öncesinde açıklandığını söyleyen Bülbüloğlu, “Dosya kararının 2 Ağustos’ta yayınlanacağına dair bize yazı yollamışlardı. Kendi bültenlerinde temiz futbol adına verdikleri ve mücadelemizi övdükleri Trabzonspor’un çok yanlı bir karar ile kararını reddettiler. Tamamen adaletsiz bir kurum orası. İki ay önce temiz futbol için kaç yıldır verdiğimiz mücadeleyi örnek gösteren CAS, bugün reddediyor. Bu kabul edilebilir değil. Temiz futbol adına Trabzonspor’un verdiği mücadeleyi anlatıp, asıl şampiyonun Trabzonspor olduğunu yazdılar. Ben de ‘Böyle bir yer’ diye çok ümitlenmiştim ama adaletin olmadığı bir yermiş. Bundan sonrası için yönetim olarak ve İsviçre’deki avukatlarımızla görüşüp yol haritamızı belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.Chelsea'den taraftarına 'ırkçılık' cezası