Kaptan geri dönüyor: Arda Turan farkını gösterecek

Galatasaray’da tatmin etmeyen oyuna rağmen son 2 haftada sahadan 6 puanla ayrılmanın sevinci yaşanırken, futbolcuların performanslarının yukarı çekilmesi için de özel çalışmalar yapılıyor. Sarı-kırmızılı takımda bazı oyuncuların ortaya koyduğu özveri ise takdir topluyor.

Galatasaray’da Ryan Babel ve Arda Turan performans yükseltti. Ankaragücü maçında galibiyet golünü atan Babel, teknik heyetin gözüne girdi. Sezon başında gönderilmesi gündemde olan Hollandalı futbolcu, son 2 maçta skora doğrudan katkıda bulundu. Erzurum deplasmanında asist yapan ve Ankaragücü maçında da gol atan 33 yaşındaki futbolcu formayı kapmayı başardı.

Arda Turan 11'e dönüyor

Sarı-kırmızılı takımda performansını yükselten bir diğer isim ise Arda Turan oldu. Kasımpaşa maçından sonra yedek Ankaragücü karşısında da kulübesinde yer alan tecrübeli futbolcu, son 2 maçta teknik heyetin beğenisini kazandı. Skoru tutmak ve topa sahip olma düşüncesindeki tecrübeli futbolcunun takıma olumlu katkıda bulunduğu belirtildi.

Ankaragücü karşısında 56. dakikada oyuna giren Arda, 34 dakikada 33 kez topla buluşurken bir kez de isabetli orta kaydetti. Bu sezon sarı-kırmızılıların 7 lig maçında da süre alan ancak son 3 haftadır yedek kulübesinde olan Arda, Sivas deplasmanında ise ilk 11’e dönecek.

Teknik heyetin performanslarını göz önünde bulundurarak Babel ve Arda’ya 11’de yer açmak için formül aradığı öğrenildi.

Diagne aranıyor

Radamel Falcao kart cezalısı olduğu için geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü maçında ilk 11 şansı bulan Mbaye Diagne bekleneni veremedi ve hayal kırıklığı oluşturdu. Bu sezon Süper Lig’de 6 karşılaşmada forma giyen ve toplamda 198 dakika sahada kalan Senegalli oyuncu, ne gol ne de asist kaydedebildi. Diagne’ye yeniden kulübe yolu gözüktü.

Öte yandan Ankaragücü maçında oyundan alındıktan sonra yedek kulübesi yerine soyunma odasına giden Diagne’nin dikkatinin çekilecek ve bu hareketleri tekrarlamaması istenecek.

Galatasaray'ın oyunu tepki çekti: Üçüncü sırada bitiremez Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında kazandığı Ankaragücü maçı sonrasında oynanan kötü oyun tartışma konusu oldu. Sarı kırmızılıları değerlendiren Reha Kapsal, Galatasaray'ın bu şekilde sezonu ilk 3 sırada tamamlayamayacağını söyledi.İşte Reha Kapsal'ın açıklamalarından öne çıkanlar;"Bu orta sahadan iyi oyun çıkamaz. Galatasaray Futbol Takımı sezonu ilk 3 içinde tamamlayamaz. Allah sağlık verirse burada oluruz, konuşuruz. Galatasaray'ı eskiden nasıl hayal ediyorsun, 'oynadığı zaman korku salar' diyorsun. Pandemi döneminde olsa da bunu yapmalı Galatasaray. Ama onu hissetiremiyor."Öte yandan Levent Tüzemen, Reha Kapsal'ın bu iddiasına A Spor yayınında şöyle karşılık verdi;"Fatih Terim takım içerisinde barışı sağlarsa Belhanda ve Feghouli yeniden işin içine dahil olursa bunu rahatlıkla yapacaktır."Reha Kapsal: Galatasaray takımı bu sezonu ilk 3 içinde bitiremez. pic.twitter.com/O1OcKYU3S4— Fotomaç (@fotomac) October 31, 2020



