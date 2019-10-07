Karadeniz derbisi Trabzon’un
SÜPER LİG

Karadeniz derbisi Trabzon’un

Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Trabzonspor, yoğun yağış altında oynanan mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi takım, Melnjak’ın şık golüyle öne geçerken, bordo-mavililere 3 puanı getiren goller ikinci yarıda Sörloth ve Nwakaeme’nin ayağından geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu oyuncuların galibiyet sevinci

Trabzonsporlu oyuncuların galibiyet sevinci

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanından31 puanla döndü. Yoğun yağış altında oynanan mücadelede, ev sahibi takım, ilk yarıda Melnjak’ın ayağından kazandığı golle öne geçerken, bordo-mavililerin golleri Sörloth ve Nwakaeme’den geldi. Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini aldı.

Yoğun yağmur yağışı altında oynanan maçta 5. dakikada Sörloth’un içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde iyi bir vuruş yapan Nwakaeme’nin şutunu, kaleci Gökhan çıkardı. 23’te ceza yayının gerisinde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Melnjak, sol tarafından döndü ve sağ ayağıyla şutunu atarak harika bir gole imza attı: 1-0. 45’te Nwakaeme’nin uzak köşeye yaptığı vuruşu kaleci Gökhan kornere çeldi. 56 ve 59’da gelişen Çaykur Rizespor ataklarında kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 73’te Sturridge’in sağ kanattan ayağının içiyle yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Sörloth güzel bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 1-1. 86’da Sturridge’nin şutu direkten dışarı gitti. 90’da Nwakaeme, ceza sahası içinde önünde bulduğu topa şık bir vuruş yaparak skoru belirledi: 1-2.

Zor şartlarda iyi bir galibiyet

Ünal Karaman
Ünal Karaman

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, zor şartlar altında iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi. UEFA Avrupa Ligi sonrası yeterli dinlenme şansını bulamadıklarını belirten Karaman, “Ağır yağmur, hava şartları zemini daha da zorlaştırdı. Bu şartlar altında iki takım için de oldukça zorlu bir mücadele oldu. Saha içerisinde futbol adına güzel şeyler yapmaya çalışan iki takımı da tebrik ediyorum. Bizim açımızdan sevindirici olan, ağır şartlara rağmen hiçbir şekilde oyundan düşmeyen, mücadele eden oyuncularımız vardı, tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun, Rizespor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu. Novak’ın sağlık durumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Karaman, “Öncesinde de ufak bir problemi vardı. Hosseini de maç içinde bir darbe aldığı için zorlamak istemedik” dedi.

  • Kendimize geldik
  • Trabzonspor’a galibiyeti getiren isimlerin başında gelen ve 1 gol ve 1 asist yaparak yıldızlaşan Alexander Sorlöth zor şartlar altında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Norveçli golcü maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Bu ağır şartlarda futbol oynamak gerçekten çok zor. Belki de ilk yarıda buna ayak uyduramadık. İkinci yarı kendimize geldik. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyum” diye konuştu.
  • Takımın kazanması önemli
  • Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır dün yine çok önemli kurtarışlara imza atarak yine üzerine düşeni yaptı. Genç file bekçisi maçın ardından yaptığı açıklamada, “İlk yarıyı geride kapattık. Saha şartlarını herkes gördü. Pas oyununu oynayamadık. İkinci yarıda golleri bulduk ve galip geldik. Galibiyet bizi çok mutlu etti. Benim performansım önemli değil. Takımın kazanması önemli” dedi.
  • Taraftarların dostluk gösterisi
  • Çaykur Rizespor ile Trabzonspor taraftarları arasında son dönemde yaşanan bazı tatsızlıkların önüne geçmek için maç öncesi önemli adım atıldı. Yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi maça gelen Trabzonsporlu taraftarları şehir girişinde çiçekle karşılayarak dostluk mesajı verildi. Çaykur Rizesporlu taraftarlar, tribünlerinin önemli kısmını doldururken, maç öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.
  • Kenan İskender anıldı
  • Trabzonspor’un eski asbaşkanlarından Kenan İskender, vefatının 4. yılında anıldı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapan İskender’in vefatının 4. yılında özlemle anıldığı belirtilerek, “Trabzonspor camiasının ‘Kenan abi’si, duayen ismi Kenan İskender’i, ölümünün 4. yılında rahmetle anıyoruz” denildi. Öte yandan, 6 Ekim 2006’da hayatını kaybeden kulübün eski genel sekreterlerinden Osman Zeki Erkuloğlu da anılarak, “Ruhu şad, mekanı cennet olsun” denildi.

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 69. dakikada Diaby kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 8'e yükseltirken, Alanyaspor ise 14 puanda kaldı.Burak golü attı, birlik mesajı verildiSüper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ederken siyah-beyazlılar 52. dakikada Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 49. dakikada Baiano’nun ceza sahası içinde N’Koudou’yu düşürmesi sonucu Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterirken, Burak Yılmaz fileleri havalandırarak takımını öne geçiren isim oldu. Bu golün ardından tüm takımı yanına çağıran Kaptan Burak Yımaz, takım arkadaşlarıyla birlikte yedek kulübesine giderek bütün futbolcular ve teknik ekiple birlikte sevinerek Kartal’ın içinde bulunduğu zor günlerde birlik beraberlik mesajı verdiler.Abdullah Avcı değişime gittiBeşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ilk 11'inde büyük değişime gitti. Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Avcı, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya göre Alanyaspor karşısında 5 değişiklik yaptı.Beşiktaş'ın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de görev alan oyunculardan Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer alamadı. Avrupa maçında ilk 11'de şans bulan Necip Uysal, Güven Yalçın, Pedro Rebocho ve Douglas ise Alanyaspor karşısında yedek soyundu.N'koudou ve Burak Yılmaz ilk 11'deSiyah-beyazlı ekipte rahatsızlığı nedeniyle Wolverhampton maçının hemen öncesinde son anda kadrodan çıkarılan Georges-Kevin N'Koudou, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Abdullah Avcı'nın son Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz da lig mücadelesinde ilk 11'deki yerini aldı.İşte bu @diaby_abdoulay 🔥🦅 pic.twitter.com/dYpw30ioWM&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) October 6, 2019 Oğuzhan Özyakup da sahadaBeşiktaş'ın geçen hafta Trabzonspor ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor karşısında da aynı şansı yakaladı. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson da ilk 11'de görev aldı.Ruiz 3 maç sonraSiyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Victor Ruiz, 3 maç sonra formasına kavuştu. Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile yaptığı maçta sakatlanan Ruiz, bu nedenden dolayı ligde Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Avrupa Ligi'nde Wolverhampton karşılaşmalarında görev alamamıştı.Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Loris Karius, Adem Ljajic, Domagoj, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Caner Erkin de ilk 11'de oynadı.Diaby yedekWolverhampton maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Abdoulay Diaby yedekler arasında yer aldı. Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Muhayer Oktay yedek soyundu.Gökhan Gönül yokBu sezon kötü gidişin yanı sıra sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, bu nedenle Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Avcı, Orkan Çınar'ı ise kadroya dahil etmedi.Beşiktaş&#39;ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz&#39;ün dizi döndü. Soyunma odasında tedavisi yapılıyor. Birazdan hastaneye götürülecek pic.twitter.com/ViAWRuXC5U&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 6, 2019 Maçta özel misafirlerKarşılaşmayı minik öğrenciler Alya Revna Çelik, Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya da izledi. Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya, 26 Eylül'deki İstanbul depreminde engelli arkadaşları Alya Revna Çelik'in dışarı çıkmasına yardımcı olmuştu.Minik öğrenciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün davetlisi olarak Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesini tribünden takip etti.Galeri: Beşiktaş'ta Diaby tarihe geçti Stat dolmadıSiyah-beyazlı taraftarlar, bu sezon kötü sonuçlar alan takımlarının Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maça fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park tribünlerinde büyük boşluklar olduğu görüldü. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.İlk 11'lerBeşiktaş: Karius, Caner, Victor Ruiz, Vida, Lens, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, BurakAlanyaspor: Marafona, Nskala, Tzavellas, Welliton, Baiano, Ceyhun, Siopis, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse.

Mustafa Cengiz: Herkes vazifesini yaptığında biz şampiyon olacağız
Mustafa Cengiz: Herkes vazifesini yaptığında biz şampiyon olacağız

Galatasaray’ın 4 haftadır kazanamadıklarının sorulması üzerine Başkan Cengiz, "Bunlar olağan şeyler. 4 hafta üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez. Düşmanı yenemeyenler birbirini yer. Özellikle camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart. Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum, özelikle herkes vazifesini yapacak. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz şampiyonluğa ulaşacağız. Ben herkesten bunu diliyorum, morallerini bozmamalarını diliyorum, camiamızın kenetlenmesini diliyorum. Kaybedilmiş hiçbir şey yok" diye cevap verdi."Galatasaray kültüründe asla müdahale yoktur"Teknik Direktör Fatih Terim’in Gençlerbirliği maçının ardından yaptığını açıklamalarının hatırlatılması üzerine Mustafa Cengiz, "Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların, yönetimin de görevini yapması Biz tabii ki hiçbir zaman sahada Galatasaray yönetimi ve kültürü olarak ’Neden şu kişi ilk 11’de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi oyuna geç alındı?’ Bir yanlışın, bir müdahalenin içine girmeyiz. Galatasaray kültüründe asla müdahale yoktur. Tüm çarklar görevini yapar ve sonunda zafere ulaşır" şeklinde konuştu.Soru: Neleri değiştirmeyi düşünüyorsunuz❓🗣Fatih Terim: Yakında hepsini görürsünüz. Benim oyuncularıma yakışmadı. Ocak ayına kadar Galatasaray da bu sabrı gösterecek. pic.twitter.com/lwyws078A3&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 6, 2019 "VAR hakemliğinin Türkiye’de layıkıyla, doğru şekilde yapıldığına inanmıyoruz"Türkiye’de bütün takımların hakemlerden şikayetçi olduğunu belirten Cengiz, "Türkiye liglerindeki, alt ve üst liglerdeki bütün hakemler. Fakat çok garip bir oluşum oldu. İki yıldır maalesef VAR’da sorun var. Çok enteresan bir şekilde özellikle bu sezon için nerede nasıl bir moda çıktıysa VAR’a gitmemek puan kaybı. VAR’a giden hakemin sanki sicili bozuluyor gibi algı yapıldı. Özellikle örnek verdiler İngiltere liginde 2 saniye gitti ve hakemler korkmaya başladı. Hem VAR hakemleri hem orta hakemler. Biz VAR hakemliğini Türkiye’de layıkıyla, doğru şekilde yapıldığına inanmıyoruz. Bunu Galatasaray açısından söylemiyorum sadece. Türk futbolunun marka değeri açısından söylüyorum. VAR’a gitmiyor, özellikle gitmiyor. Yani ben her şeyi bilirim, kadir-i mutlak gibi bu olmadı. VAR hakemliği ciddi olarak sorgulanmalı. Nasıl ki siz bazı hakemleri askıya alıyorsunuz, ki bizimle alakası yok. Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Aslanboğa’nın bir saniyede görülmemiş şekilde sözleşmeleri askıya alındı. MHK Başkanı Sayın Oğuz Sarvan bu VAR hakeminin sözleşmesini askıya alacak mı? Bunu soruyorum. Sayın Oğuz Sarvan gereğini yapsın" açıklamasında bulundu."Futbol Federasyonu ne iş yapıyor maç seyretmekten başka"Gençlerbirliği maçında sarı-kırmızılı taraftarların stada giriş yaparken yaşadığı sıkıntılara da değinen Mustafa Cengiz, "Ankara’da dün taraftarımız rezalet yaşadı. Stat kapıları çok geç açıldı. 7 turnikeden sadece 2 tanesi açıldı. 7 turnikeye açtırana kadar maçın ilk yarısı bitti. Bütün yöneticilerimiz bununla uğraştı. Böyle bir rezalet olmaz. Neredeyse bizim taraftarımıza Çin işkencesi yapıldı. İlgililere gerekli müracaatımızı yaptık, neticesini merak ediyoruz. Ankara gibi başkentte disiplin olması gereken yerde taraftarımıza karşı estirilen bu terörün temelini, nedenini merak ediyorum. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu’na sesleniyorum. Futbolun marka değerini konuşuyorlar, Türkiye Futbol Federasyonu acaba marka değerini artırmak için insanların aileleriyle, çoluk çocuklarıyla maça gelip gitmeleri için ne yapıyor? Stada gelirken, stattan ayrılırken, maç seyrederken ne gibi kolaylıklar sağlanıyor, Futbol Federasyonu bunu seyrediyor mu? Aynı Futbol Federasyonu devletimizin yaptığı o güzel statların sahalarını kontrol ediyor mu acaba? Zemin ne durumda diye merak edip bir gün gelip inceliyor mu acaba? Futbol Federasyonu Avrupa kupalarında mücadele eden gerek Şampiyonlar Ligi’nde gerek UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden hangi takımı arayıp da ülke puanının düşmemesi, marka değerinin yükselmesi için elinden geleni yapıp yardımcı olmayı teklif etmiş, sorununuz var mı diye müracaat etmiş? Ben bunları soruyorum, Futbol Federasyonu ne iş yapıyor maç seyretmekten başka" ifadelerini kullandı.Galatasaray, son 5 resmi maçta toplam 1 gol attı. pic.twitter.com/YDhPeINx88&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 5, 2019 Başkan Mustafa Cengiz, son olarak camiaya destek çağrısında bulunarak, "Tekrardan tüm camiamızın yenilgilerde hem teknik direktörümüze, hem teknik heyete, hem futbolcularımıza sahip çıkmasını diliyorum. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl çok daha zorlu olmasına rağmen ipi sonunda göğüsleyip şampiyon olacağımıza inandığımı tekrar belirtmek istiyorum" dedi.Fatih Terim: "Biraz da ceza almayanlar konuşsun"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda, "Halil Umut Meler, Perşembe günü Rosenborg maçını yönetti. Hakem mi kalmadı da adamcağız uçakla Cuma akşam gelecek de Cumartesi akşam burada maça çıkacak. Belhanda'ya kızıyordum el diyor pozisyonda diye, meğerse omzundan çekildiğini söylüyormuş. Verilmeyen penaltı, penaltılar bilemem. Penaltıları falan söylüyorlar ama ben ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun." ifadelerini kullanmıştı.Futbol yorumcusu Sinan Engin'in şampiyonluk favorisi değişmedi

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