Karadeniz derbisi Trabzon’un

Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Trabzonspor, yoğun yağış altında oynanan mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi takım, Melnjak’ın şık golüyle öne geçerken, bordo-mavililere 3 puanı getiren goller ikinci yarıda Sörloth ve Nwakaeme’nin ayağından geldi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanından31 puanla döndü. Yoğun yağış altında oynanan mücadelede, ev sahibi takım, ilk yarıda Melnjak’ın ayağından kazandığı golle öne geçerken, bordo-mavililerin golleri Sörloth ve Nwakaeme’den geldi. Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini aldı.
Yoğun yağmur yağışı altında oynanan maçta 5. dakikada Sörloth’un içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde iyi bir vuruş yapan Nwakaeme’nin şutunu, kaleci Gökhan çıkardı. 23’te ceza yayının gerisinde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Melnjak, sol tarafından döndü ve sağ ayağıyla şutunu atarak harika bir gole imza attı: 1-0. 45’te Nwakaeme’nin uzak köşeye yaptığı vuruşu kaleci Gökhan kornere çeldi. 56 ve 59’da gelişen Çaykur Rizespor ataklarında kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 73’te Sturridge’in sağ kanattan ayağının içiyle yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Sörloth güzel bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 1-1. 86’da Sturridge’nin şutu direkten dışarı gitti. 90’da Nwakaeme, ceza sahası içinde önünde bulduğu topa şık bir vuruş yaparak skoru belirledi: 1-2.
Zor şartlarda iyi bir galibiyet
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, zor şartlar altında iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi. UEFA Avrupa Ligi sonrası yeterli dinlenme şansını bulamadıklarını belirten Karaman, “Ağır yağmur, hava şartları zemini daha da zorlaştırdı. Bu şartlar altında iki takım için de oldukça zorlu bir mücadele oldu. Saha içerisinde futbol adına güzel şeyler yapmaya çalışan iki takımı da tebrik ediyorum. Bizim açımızdan sevindirici olan, ağır şartlara rağmen hiçbir şekilde oyundan düşmeyen, mücadele eden oyuncularımız vardı, tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun, Rizespor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu. Novak’ın sağlık durumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Karaman, “Öncesinde de ufak bir problemi vardı. Hosseini de maç içinde bir darbe aldığı için zorlamak istemedik” dedi.
Kendimize geldik
Trabzonspor’a galibiyeti getiren isimlerin başında gelen ve 1 gol ve 1 asist yaparak yıldızlaşan Alexander Sorlöth zor şartlar altında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Norveçli golcü maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Bu ağır şartlarda futbol oynamak gerçekten çok zor. Belki de ilk yarıda buna ayak uyduramadık. İkinci yarı kendimize geldik. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyum” diye konuştu.
Takımın kazanması önemli
Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır dün yine çok önemli kurtarışlara imza atarak yine üzerine düşeni yaptı. Genç file bekçisi maçın ardından yaptığı açıklamada, “İlk yarıyı geride kapattık. Saha şartlarını herkes gördü. Pas oyununu oynayamadık. İkinci yarıda golleri bulduk ve galip geldik. Galibiyet bizi çok mutlu etti. Benim performansım önemli değil. Takımın kazanması önemli” dedi.
Taraftarların dostluk gösterisi
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor taraftarları arasında son dönemde yaşanan bazı tatsızlıkların önüne geçmek için maç öncesi önemli adım atıldı. Yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi maça gelen Trabzonsporlu taraftarları şehir girişinde çiçekle karşılayarak dostluk mesajı verildi. Çaykur Rizesporlu taraftarlar, tribünlerinin önemli kısmını doldururken, maç öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.
Kenan İskender anıldı
Trabzonspor’un eski asbaşkanlarından Kenan İskender, vefatının 4. yılında anıldı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapan İskender’in vefatının 4. yılında özlemle anıldığı belirtilerek, “Trabzonspor camiasının ‘Kenan abi’si, duayen ismi Kenan İskender’i, ölümünün 4. yılında rahmetle anıyoruz” denildi. Öte yandan, 6 Ekim 2006’da hayatını kaybeden kulübün eski genel sekreterlerinden Osman Zeki Erkuloğlu da anılarak, “Ruhu şad, mekanı cennet olsun” denildi.
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