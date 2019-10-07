Karadeniz derbisi Trabzon’un

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanından31 puanla döndü. Yoğun yağış altında oynanan mücadelede, ev sahibi takım, ilk yarıda Melnjak’ın ayağından kazandığı golle öne geçerken, bordo-mavililerin golleri Sörloth ve Nwakaeme’den geldi. Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini aldı.

Yoğun yağmur yağışı altında oynanan maçta 5. dakikada Sörloth’un içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde iyi bir vuruş yapan Nwakaeme’nin şutunu, kaleci Gökhan çıkardı. 23’te ceza yayının gerisinde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Melnjak, sol tarafından döndü ve sağ ayağıyla şutunu atarak harika bir gole imza attı: 1-0. 45’te Nwakaeme’nin uzak köşeye yaptığı vuruşu kaleci Gökhan kornere çeldi. 56 ve 59’da gelişen Çaykur Rizespor ataklarında kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 73’te Sturridge’in sağ kanattan ayağının içiyle yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Sörloth güzel bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 1-1. 86’da Sturridge’nin şutu direkten dışarı gitti. 90’da Nwakaeme, ceza sahası içinde önünde bulduğu topa şık bir vuruş yaparak skoru belirledi: 1-2.

Zor şartlarda iyi bir galibiyet

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, zor şartlar altında iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi. UEFA Avrupa Ligi sonrası yeterli dinlenme şansını bulamadıklarını belirten Karaman, “Ağır yağmur, hava şartları zemini daha da zorlaştırdı. Bu şartlar altında iki takım için de oldukça zorlu bir mücadele oldu. Saha içerisinde futbol adına güzel şeyler yapmaya çalışan iki takımı da tebrik ediyorum. Bizim açımızdan sevindirici olan, ağır şartlara rağmen hiçbir şekilde oyundan düşmeyen, mücadele eden oyuncularımız vardı, tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun, Rizespor’a da başarılar diliyorum” diye konuştu. Novak’ın sağlık durumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Karaman, “Öncesinde de ufak bir problemi vardı. Hosseini de maç içinde bir darbe aldığı için zorlamak istemedik” dedi.

Kendimize geldik

Trabzonspor’a galibiyeti getiren isimlerin başında gelen ve 1 gol ve 1 asist yaparak yıldızlaşan Alexander Sorlöth zor şartlar altında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Norveçli golcü maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Bu ağır şartlarda futbol oynamak gerçekten çok zor. Belki de ilk yarıda buna ayak uyduramadık. İkinci yarı kendimize geldik. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyum” diye konuştu.

Takımın kazanması önemli

Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır dün yine çok önemli kurtarışlara imza atarak yine üzerine düşeni yaptı. Genç file bekçisi maçın ardından yaptığı açıklamada, “İlk yarıyı geride kapattık. Saha şartlarını herkes gördü. Pas oyununu oynayamadık. İkinci yarıda golleri bulduk ve galip geldik. Galibiyet bizi çok mutlu etti. Benim performansım önemli değil. Takımın kazanması önemli” dedi.

Taraftarların dostluk gösterisi

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor taraftarları arasında son dönemde yaşanan bazı tatsızlıkların önüne geçmek için maç öncesi önemli adım atıldı. Yeşil-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi maça gelen Trabzonsporlu taraftarları şehir girişinde çiçekle karşılayarak dostluk mesajı verildi. Çaykur Rizesporlu taraftarlar, tribünlerinin önemli kısmını doldururken, maç öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.



Kenan İskender anıldı

Trabzonspor’un eski asbaşkanlarından Kenan İskender, vefatının 4. yılında anıldı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapan İskender’in vefatının 4. yılında özlemle anıldığı belirtilerek, “Trabzonspor camiasının ‘Kenan abi’si, duayen ismi Kenan İskender’i, ölümünün 4. yılında rahmetle anıyoruz” denildi. Öte yandan, 6 Ekim 2006’da hayatını kaybeden kulübün eski genel sekreterlerinden Osman Zeki Erkuloğlu da anılarak, “Ruhu şad, mekanı cennet olsun” denildi.

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 69. dakikada Diaby kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 8'e yükseltirken, Alanyaspor ise 14 puanda kaldı.Burak golü attı, birlik mesajı verildiSüper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ederken siyah-beyazlılar 52. dakikada Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 49. dakikada Baiano’nun ceza sahası içinde N’Koudou’yu düşürmesi sonucu Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterirken, Burak Yılmaz fileleri havalandırarak takımını öne geçiren isim oldu. Bu golün ardından tüm takımı yanına çağıran Kaptan Burak Yımaz, takım arkadaşlarıyla birlikte yedek kulübesine giderek bütün futbolcular ve teknik ekiple birlikte sevinerek Kartal’ın içinde bulunduğu zor günlerde birlik beraberlik mesajı verdiler.Abdullah Avcı değişime gittiBeşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ilk 11'inde büyük değişime gitti. Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Avcı, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya göre Alanyaspor karşısında 5 değişiklik yaptı.Beşiktaş'ın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de görev alan oyunculardan Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer alamadı. Avrupa maçında ilk 11'de şans bulan Necip Uysal, Güven Yalçın, Pedro Rebocho ve Douglas ise Alanyaspor karşısında yedek soyundu.N'koudou ve Burak Yılmaz ilk 11'deSiyah-beyazlı ekipte rahatsızlığı nedeniyle Wolverhampton maçının hemen öncesinde son anda kadrodan çıkarılan Georges-Kevin N'Koudou, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Abdullah Avcı'nın son Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz da lig mücadelesinde ilk 11'deki yerini aldı.İşte bu @diaby_abdoulay 🔥🦅 pic.twitter.com/dYpw30ioWM— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 6, 2019 Oğuzhan Özyakup da sahadaBeşiktaş'ın geçen hafta Trabzonspor ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor karşısında da aynı şansı yakaladı. Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson da ilk 11'de görev aldı.Ruiz 3 maç sonraSiyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Victor Ruiz, 3 maç sonra formasına kavuştu. Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile yaptığı maçta sakatlanan Ruiz, bu nedenden dolayı ligde Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Avrupa Ligi'nde Wolverhampton karşılaşmalarında görev alamamıştı.Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Loris Karius, Adem Ljajic, Domagoj, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Caner Erkin de ilk 11'de oynadı.Diaby yedekWolverhampton maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Abdoulay Diaby yedekler arasında yer aldı. Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Muhayer Oktay yedek soyundu.Gökhan Gönül yokBu sezon kötü gidişin yanı sıra sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, bu nedenle Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Avcı, Orkan Çınar'ı ise kadroya dahil etmedi.Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün dizi döndü. Soyunma odasında tedavisi yapılıyor. Birazdan hastaneye götürülecek pic.twitter.com/ViAWRuXC5U— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 6, 2019 Maçta özel misafirlerKarşılaşmayı minik öğrenciler Alya Revna Çelik, Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya da izledi. Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya, 26 Eylül'deki İstanbul depreminde engelli arkadaşları Alya Revna Çelik'in dışarı çıkmasına yardımcı olmuştu.Minik öğrenciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün davetlisi olarak Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesini tribünden takip etti.Galeri: Beşiktaş'ta Diaby tarihe geçti Stat dolmadıSiyah-beyazlı taraftarlar, bu sezon kötü sonuçlar alan takımlarının Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maça fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park tribünlerinde büyük boşluklar olduğu görüldü. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.İlk 11'lerBeşiktaş: Karius, Caner, Victor Ruiz, Vida, Lens, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, BurakAlanyaspor: Marafona, Nskala, Tzavellas, Welliton, Baiano, Ceyhun, Siopis, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse.