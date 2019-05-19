Karadeniz Fırtına'sı

Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor, evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 2-1 yendi. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri Novak ve Yusuf kaydederken, siyah-beyazlıların tek sayısı Kagawa’dan geldi. Trabzonspor bu sonucun ardından son sekiz sezonun en iyi puan ortalamasını yakalayıp, üçüncülük iddiasını sürdürürken, Beşiktaş ise ligdeki son hafta öncesinde matematiksel olarak şampiyonluk yarışına havlu atmanın üzüntüsünü yaşadı. Tribünlerin desteğiyle maça başlayan Karadeniz ekibi ilk tehlikeli atağı geliştirdi. 11. dakikada Nwakaeme’nin topuğuyla nefis bıraktığı topla savunma arkasına sarkan Yusuf’un ceza alanı sağ çaprazından çektiği sert şutu Karius kornere çeldi. 53’te Abdülkadir Ömür’ün sağ kanattan yaklaşık 25 metre top sürüp son çizgiye inerek arka direğe doğru yaptığı ortaya iyi yükselen Novak’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 74’te Kagawa’nın pasıyla ceza alanına sokulan Ljajic’ten seken topu tekrar önünde bulan Japon oyuncunun şutu skora denge getirdi: 1-1. 75’te Yusuf‘un ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut kaleciyi geçerek direkten döndü. 77’de Abdulkadir Parmak’ın pasıyla ceza sahası dışında buluşan Yusuf’un köşeye doğru mükemmel şutu Karius’un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-1.

Aslan payı oyuncularımın

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Beşiktaş galibiyetinin ardından futbolcularına teşekkür etti. Sezon başından bu yana bazı sıkıntılar çektiklerini ve bunların arkasına hiçbir zaman sığınmadıklarını belirten Karaman, “Türk spor kamuoyu yaşadığımız zorlukların farkında. Kamp döneminde, sezon içi zorluklar yaşadık. yönetim baya zorluk yaşadı. Biz her problemi aşarak, zorlukları fırsata çevirdik” dedi. Aslan payının futbolcularına ait olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, “Oyuncularımız zorlukları aşmayı istememiş olsaydı, asla başaramazdık. Benim nazarımda geldiğimiz nokta başarının üstü. Aslan payı oyuncularımın. Yeri geldi 13-14 oyuncuyla idmana çıktık. Ama sahada oynayan oyuncu hiçbir zaman mazeret olarak bunu sunmadı. İkinci aslan payı da taraftarların. Son iç saha maçımızdan evlerine mutlu gittiler” diye konuştu.

Alınlarından öpüyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından yaptığı sezon değerlendirmesinde, “Takım halinde inanılmaz mücadele ettik. Böyle bir kapanış bekliyordum. Önümüzdeki senenin temellerini atıyoruz. Temel atma törenini kaçırmayalım diye. Oyuncularımızı alınlarından öpüyorum. Takım futbolu nasıl oynanır. Ayağa toplarla rakibi nasıl bunaltırız bunun örneğini verdik”dedi.





İçerde bileği bükülmedi

Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı derbi karşılaşmalarında rakiplerine geçit vermedi. Bordo-mavililer, Galatasaray’ı 4-0, Fenerbahçe’yi ve Beşiktaş’ı 2-1’le geçerek 2010-2011 sezonundan sonra ilk kez üç takımı evinde yenmeyi başardı.

Novak 5. golünü attı

Trabzonspor’un sol bek oyuncusu Filip Novak, bordo-mavili formayla 5. golünü kaydetti. Çek futbolcu, takım arkadaşlarına 3 kez de gol pası verdi. Novak bu performansıyla ligde en çok skora katkı yapan savunma oyuncusu durumunda.

Trabzonspor daha fazla istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili ekibin kendilerinden daha iyi futbol oynadığını belirten Güneş, “Oyun olarak kötü başladık. İlk yarı hem ofans, hem defans olarak kendi oyunumuzun altındaydık. 2. yarıda olumlu taraflar vardı ama hatalarımız da vardı. Bugün rakip daha fazla istedi, bizde eksik olan buydu. Aldığımız topları çok kolay ve gereksiz kaybedince rakibe şans verdik. Berabere kalmış olsak bile, rakip daha fazla hak etmiş olacaktı. Ligin son maçını kazanarak ligi üçüncü bitirmek istiyoruz. Kazanmak için oynayacağız” diye konuştu.

Eren’in ağabeyleri yalnız bırakmadı

Trabzonspor, Beşiktaş maçında şehidimiz Eren Bülbül’ün ağabeyleri Çağlar ve Arif Bülbül’ü statta ağırladı. Bordo-mavililerin dış ilişkiler koordinatörü Ahmet Fikret Gökhan’la bir araya gelen ağabeylere, “Eren Bülbül” yazılı forma hediye edildi.



