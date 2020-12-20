Karadeniz'de fırtına esti

Süper Lig’in 13. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Trabzonspor, ilk yarısını geriye düştüğü maçı ikinci yarıda çevirmesini bildi: 2-1. Ligdeki son 2 maçını beraberlikle tamamlayan ve hafta içinde Türkiye Kupası’ndan elenmenin üzüntüsünü yaşayan bordo-mavili takım, ilk yarıyı Skoda’nın penaltı golüyle geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda Ekuban’ın penaltı ve Djaniny’nin şık golüyle 3 maç sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşadı.

26. dakikada soldan çalımlarla ceza alanına giren Nwakaeme’nin yerden şutunda, savunmaya çarpan top yan direkten kornere çıktı. 34. dakikada Trabzonspor ceza alanında sağdan son çizgiye hareketlenen Michalak, Marlon ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 36. dakikada Skoda’nın kullandığı penaltıda, kaleci Uğurcan Çakır üzerine gelen topu çıkaramayınca konuk ekip 1-0 öne geçti. 37’de Ekuban’ın pasında Djaniny’nin gönderdiği topu kale çizgisi önünde savunma uzaklaştırdı. 45+1’de Ekuban’ın ceza alanının dışından sağ çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan yatarak topun sahibi oldu.

İkinci yarıya Trabzonspor baskılı girdi. 51. dakikada ceza sahası içerisinde Emir Dilaver’in Ekuban’a faullu hareketi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ekuban, kaleci ve topu ayrı ayrı yerlere gönderdi. 65. dakikada Marlon’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny, kaleciyi de şık bir şekilde çalımladıktan sonra Trabzonspor’u 2-1 öne geçiren golü attı. 77’de ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Nwakaeme’nin sert şutu defansten döndü. 80’de ceza sahası dışından Marlon’un çektiği sert şutu kaleci Gökhan Akkan çift yumrukla kornere tokatladı.

Dönen oyuncular üretkenliğimizi arttırdı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı devre arasında kazanacaklarını futbolcularına söylediğini açıkladı. Maçı değerlendiren Avcı, “Geldiğim günden itibaren 6 haftanın 5 haftasında vardık. Ne sıralamaya, ne puan durumuna bakmıyorum. Tespit ettiğimiz eksiklikler üzerinden hareket ediyoruz. Geldiğimden beri ilk kez geri düşüp maçı çevirdik. Her takımın oyuncu kalitesi var. Bazen oyun, bazen oyuncu kalitesi sonucu belirliyor. Oyun aklımızı koymamız lazım. Dönen oyuncular üretkenliğimizi artırdı. 1-0 geriye düşünce devrede kazanacağımızı onlara söyledim. Tekrar bir ivme kazanmak için zor maçtı ama kazandık, mutluyuz” dedi. Defans oynattığı eleştirilerine cevap veren Abdullah Avcı, “Biz hücum da çalışıyoruz. Tespitlerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. İstekleri, arzuları, geri düşünce ayağa kalkmaları değerliydi. Oyunda olmayan, sıkıntılı mevkiler vardı. Onların dönmesi oyun kalitemizi artırdı. En iyi şekilde Trabzonspor’a hizmet etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Goller geldikçe özgüvenimizi kazanacağız

Trabzonspor’un 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçında galibiyet golünü atan Djaniny, bordo-mavili takımdaki ilk resmi golünü atmanın sevincini yaşadı. Maçta iyi oynadıklarını belirten 29 yaşındaki futbolcu, “Bu maça çok iyi hazırlandık, sıkı çalıştık. Konsantreydik. Kazandığımız için Allah’a şükürler olsun. 3 gün sonra başka maç oynayacağız. Dinlenme zamanımız yok. Her maç farklı ama kazanma mantalitemiz aynı olacak. Goller geldikçe özgüveniniz artar ve atmanız kolaylaşır. Goller devam ettikçe, daha da fazla gol atmak benim için daha kolay olacak” diye konuştu. Trabzonspor’un genç sağ beki Serkan Asan da kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, “Forma şansı bulduğumda değerlendirmek ve vazgeçilmez olmak istiyorum. Bu formayı giymek gurur verici. Her maç üstüne katmak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Devamı gelecek” dedi.

Futbolculardan protesto

İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği’nin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bir dakika bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti.

Önemli olan takıma katkı sağlamak

Çaykur Rizespor karşısında Trabzonspor’u beraberliğe getiren golü penaltıdan atan Ekuban, attığı golden çok takıma katkı sağlamanın önemli olduğunu söyledi. Bordo-mavili takımın gol attığı son maçlarda filelere havalandıran 26 yaşındaki Ganalı futbolcu attığı penaltı golü ile ilgili olarak, “Anlarla alakalı bir durum. Allah’a şükürler olsun benim zamanım ve golleri ben atıyorum. Bir hücum oyuncusu olarak bunu yapmak gerekiyor. Şu an benim zamanım ama sonraki maçlarda takım arkadaşlarım da yapabilir. Sahanın içinde oynadığım sürece iyiyim. Her pozisyonda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Nerede oynarsa oynayayım takıma yardımcı olmak benim tek hedefim” diye konuştu.