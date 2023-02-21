Karagümrük'ten Beşiktaş'a Borini yanıtı

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Borini'nin güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.
Beşiktaş, Borini'nin transferi için Fatih Karagümrük'e Jackson Muleka'yı önderdi. Bu takas teklifine kırmızı-siyahlı ekipten yanıt geldi.
Fanatik'in haberine göre Karagümrük, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan kanat oyuncusu için Muleka artı 3 milyon euro talep etti. Beşiktaşlı idarecilerin ise bu talebi reddettiği ve pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Bu miktarı yarı yarıya düşürmek için girişimde bulunan siyah-beyazlı kulübün ek olarak Kevin N’Koudou’yu da vermeye hazır olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe’nin de takibinde bulunan Fabio Borini, Karagümrük’le sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak istemiyor. Bundan dolayı Karagümrük, oyuncusunu en yüksek bedelle satıp gelir elde etmeyi amaçlıyor. 21 maçta 14 gol ve 8 asistle oynayan Borini’nin ise kulüplerin anlaşması halinde siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğu belirtildi.