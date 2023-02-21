Karagümrük'ten Beşiktaş'a Borini yanıtı

Fanatik'in haberine göre Karagümrük, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan kanat oyuncusu için Muleka artı 3 milyon euro talep etti. Beşiktaşlı idarecilerin ise bu talebi reddettiği ve pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Bu miktarı yarı yarıya düşürmek için girişimde bulunan siyah-beyazlı kulübün ek olarak Kevin N’Koudou’yu da vermeye hazır olduğu kaydedildi.