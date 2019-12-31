Karaman dönemi bitti

Süper Ligde ilk yarının bitimiyle birlikte Trabzonspor’da adeta deprem etkisi oluşturan gelişmeler oldu. Konyaspor maçından sonra takımın oyunun eleştiren başkan Ahmet Ağaoğlu’na, teknik direktör Ünal Karaman, bir hafta sonra oynanan Kayserispor maçından sonra cevap verince taraflar yol ayrımına geldi. Taraftar ayaklandı, bordo-mavili yönetim bu olağanüstü krizden çıkmanın çözümünü yol ayrımında buldu. Bordo-mavili takıma 2010-2011 döneminden sonraki en iyi yarım sezonunu yaşatan, sezon başından bu yana yaşanılan birçok sakatlığa rağmen alt yapıdaki futbolcuları kullanarak ligi üçüncü sırada tamamlayan ve zirve yarışına tutunmayı başaran Ünal Karaman’la yolların ayrıldığı açıklandı. Trabzonspor Kulübü, Ünal Karaman’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, Ünal Karaman’a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2 milyon 250 bin TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

KRİZ SEZON BAŞINDA GELDİ

Trabzonspor’da gelinen yol ayırımının hikayesi aslında geçen sezona dayanıyor. Göreve geldikten sonra sadece başkan Ahmet Ağaoğlu’nun söylemleriyle arkasında durduğu teknik direktör Ünal Karaman, sezon başındaki transfer çalışmalarında yönetimle karşı karşıya geldi. Transferle ilgili raporunu yönetime veren Karaman’ın izleme komitesinde var olan listedeki futbolcuların yerine geleceğe yönelik 17 genç futbolcunun transfer edilmesi gerginlik oluşturdu. Bunun yanı sıra Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodalega’nın gönderilmesi gerginliği daha da arttırdı. Avusturya kampından dönen kadroya yönetimin Daniel Sturridge ve Obi Mikel’i dahil etmesi başkan Ahmet Ağaoğlu dışındaki yönetim kurulu üyeleri ile Ünal Karaman arasındaki gerginliği arttırdı.

İSTİFA DÜŞÜNCESİ YENİ DEĞİL

Takımdaki sakat futbolcuların fazlalığının yanı sıra kadroya yeni katılan oyuncuların uyum sorunu yaşaması nedeniyle zaman zaman kazanılan maçlara rağmen oyunu eleştirilen Trabzonspor’da, yönetim ile Ünal Karaman arasındaki ipleri koparma noktasına getirdi. UEFA Avrupa Ligi’nde alınan başarısız sonuçların ardından sadece lige odaklanan bordo-mavili takımda, antrenmanlara çıkmamasına rağmen maçlarda görev alan Sturridge’nin takım içinde oluşturduğu huzursuzluğu gidermeye çalışan Karaman, Denizlispor maçından sonra istifa etmeyi düşünse de yakın çevresi vazgeçirdi. Ancak Kayseri maçı sonrası bu son kaçınılmaz oldu.

KARŞILIKLI ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Önceki akşam İzmir’e ailesinin yanına giden Ünal Karaman, yönetim kurulunun, ‘karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayıralım’ teklifine de olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine dün Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte İstanbul ve Trabzon’daki yönetim kurulu üyeleri, telekonferans sistemiyle yaptıkları yaklaşık 4 saatlik toplantıda Ünal Karaman ile yolların ayrılmasına karar verdi ve bunu KAP’a bildirerek resmileştirdi.

Karaman: Yönetimi anlayışla karşılıyorum

Teknik direktör Ünal Karaman ayrılık sonrası ilk açıklamasını yaptı. Bordo-mavili ekiple sürpriz bir şekilde yolları ayrılan Karaman, yazılı açıklamayla hem kulübe veda etti hem de süreci anlatırken,

Başkan Ahmet Ağaoğlu’na, yönetime, kulüp personeline ve tüm oyuncularıma teşekkür ederken, kendisine destek olan taraftarı da unutmayarak “Aralık ayının soğuk günlerinde belkide hak etmediğim bir gururu şahsıma yaşattıkları için tüm taraftarlara teşekkür ederim” dedi. Karaman yaptığı akılmada, “Kayserispor maçının akabinde Yönetim Kurulu tarafından teknik direktörlük görevimin sona erdirildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum tarafımdan anlayışla karşılanmıştır. Geldiğimiz bu noktada hadiselerin tafsilatını tartışmanın, gönül verdiğimiz Trabzonspor camiasına zarar vereceği kanaatindeyim. Meslek ahlakı anlayışım gereği bugün Ünal Karaman’a düşen ‘İsmail tevekkülü ve teslimiyeti’dir. Şartlar ne olursa olsun bize yakışanı yapmak boynumuzun borcudur. Bahtiyar Vahapzade’nin dediği gibi, ‘Mum eğer yanmırsa yaşamır demek, Onun yaşamağı yanmağındadır’ Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu: Ünal giderse benim gitmem 10 dakika sürer

Daha önce her fırsatta teknik direktör Ünal Karaman’ın arkasında olduğunu açıklayan ve bunu daha da genişleterek, “Ünal giderse benim gitmem 10 dakikamı alır” diyen Ahmet Ağaoğlu’nun kazanılan Konyaspor maçı sonrasında oyunu beğenmediği şeklinde yaptığı açıklamalar, tecrübeli çalıştırıcıya verdiği desteğin kaybolduğu şeklinde algılandı. Bu açıklamaları dinledikten sonra Kayserispor maçından bir gün sonra basın toplantısı yaparak ayrılmayı planlayan Karaman, söyleyeceklerini bir soru üzerine basın toplantısına gerek kalmadan maç sonunda açıkladı. Özellikle “Başarımın altında beni ezmeye çalışanların boğazına takılırım” açıklaması bardağı taşırdı.

PORTRE | #ÜnalKaraman

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Fransızlar 'esmer çocuk' olarak bilir ama o aslında hilal bıyıklı Ünal’dır… Hocanın değerli görüldüğü konulardan bir tanesi de vatan sevgisidir… pic.twitter.com/acsjtjMfUk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 11 Ekim 2019

Her şeyin sorumlusu benim

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Karaman’la yollarını ayırmalarının ardından, “Ben özeleştiri yaptım, hocamız eleştiriyi üzerine almış. ‘Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım’ gibi ifadeler kullandı. Gelmiş olduğumuz noktada ayrılmayı kafasına koymuş, bu yönde düşünce oluşmuş kendisinde. Bunu da dile getirmiş. Canım acıdı” dedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet aAğaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman’la yolların ayrılmasının ardından TRT Spor’a konuştu. Her şeyin sorumlusunun kendisi olduğunu belirten Ağaoğlu, “Hoca ile ilgili puan kaybettiğimiz maçlar sonrasında eleştiriler yapıldığında, ‘kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu benim’ dedim. ‘Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim’ dedim. Konyaspor maçı sonrasında, 4-5 haftalık futboldan memnun olmadığımı, göze hoş gelmeyen bir futbol ortaya koyan Trabzonspor olduğunu söyledim. Ben özeleştiri yaptım, hocamız eleştiriyi üzerine almış. ‘Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım’ gibi ifadeler kullandı. Gelmiş olduğumuz noktada, ayrılmayı kafasına koymuş. Dün akşam üstü yapmış olduğumuz görüşmede de bunu ifade etmiş” dedi.

HAYAL KIRIKLIĞI VAR

Ünal Karaman ile yolların ayrılmasına rağmen kulübü daha iyi yerlere getireceklerini söyleyen Başkan Ağaoğlu, “Hiç kimsenin, hiçbir şekilde endişesi olmasın. Belki biraz daha yükümüz ağırlaşacak ama bu camianın sırtımıza yüklediği görevin bilinci ve sorumluluğu ile bu kulübü çok daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi. Ağaoğlu “Bizim ilişkimizi, başkan-hoca ilişkisi olarak nitelendirmek doğru olmazdı. Bu kadar yakın işbirliği içinde olan iki insanın bu şekilde birlikteliğinin sona ermesi kolay değil. Hayal kırıklığı var. Hoca keşke benimle konuşsaydı, her şeyi çok rahat konuşabildiğimiz, birlikte mücadele ettiğimiz bir insandı. Rahatça ifade etmekten de çekinmeyen bir insandı. Konyaspor maçı sonrasında kendisi bana böyle bir şey iletmedi” şeklinde konuştu.

Haber: Ali Kemal Yazıcı