Karaman geçen sezonu solladı

Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen mükemmel bir geri dönüşe imza atarak rakibini 4-2 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon geçtiğimiz sezona göre daha fazla puan topladı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun ilk 7 haftasında 9 puan toplarken, 2018-2019 sezonunda ise 10 puana ulaştı. Yeni sezona teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde giren Trabzonspor, ilk hafta Medipol Başakşehir’e deplasmanda 2-0 yenilirken, ikinci hafta sahasında Demir Grup Sivasspor’u 3-1’lik skorla geçti. Üçüncü hafta maçında MKE Ankaragücü deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, bir sonraki hafta ise Galatasaray’ı sahasında 4-0 geçmeyi başardı. Beşinci haftada ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 yenilen bordo-mavililer, altıncı haftada sahasında Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu. Son maçında ise Kasımpaşa’yı 4-2 yenen Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde ilk 7 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı ve 10 puan toplayarak geçtiğimiz sezona 1 puanlık fark attı. Önemli bir transfer bütçesiyle geçtiğimiz sezon Trabzonspor’un başında yer alan Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, bordo-mavili kulüple yıllık 1 milyon 800 Bin Euro (12 milyon 473 Bin TL) sözleşmesi bulunuyordu. 12 aylık zaman dilimine vurulduğunda Yanal’ın aylığı ise 150 Bin Euro’ya (1 milyon 47 Bin TL) denk geliyordu. Kadrosunda görmek istediği oyuncuların önemli bir kısmını almasına rağmen Yanal, bordo-mavili takımda beklenen futbolu oynatamamış, saha sonuçları ve sıralama olarak da Karadeniz ekibi rakiplerin gerisinde kalmıştı.

Rodallega durmuyor

Kasımpaşa’yı 4-2 yenen Trabzonspor’da attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Rodallega, 7 hafta sonunda geçen sezonki gol sayısını yakaladı. Geçen sezon Süper Lig’de 23 maçta sahaya çıkan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon daha çok şans bulan ve 6’sı ilk 11’de olmak üzere 7 maçta 551 dakika görev yapan Rodallega, 5 golle şimdiden geçen sezonki gol sayısına ulaştı.