Karaman ikilemde

Süper Lig’e verilen milli aranın ardından Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, sahaya süreceği kadro ve bu kadrodan alınacak verim konusunda belirsizliğin sürmesinin sıkıntısını yaşıyor. Sakatlıkları sona eren Ogenyi Onazi, Yusuf Sarı ve Obi Mikel’in takıma katılmasının yanı sıra Sturridge ve Ekuban’nın sakatlıklarının sona ermesine rağmen oynayıp oynamayacakları belirsizliğini korurken, sarı kart sınırında bulunan Sosa’nın kadroda yer alacağı fakat forma giyip giymeyeceği maç öncesinde belli olacağı bildirildi. Bir yandan Sosa’yı Galatasaray maçı öncesinde riske etmek istemeyen Ünal Karaman, bir yandan da sakatlıktan dönen futbolcuların verimi konusunda düşünceli. Sakatlıkları devam eden Novak ile Abdulkadir Ömür’ün yanı sıra kart cezalısı Abdülkadir Parmak ve Uğurcan Çakır forma giyemeyecek.

EKUBAN TAKIMLA BİRLİKTE OLACAK

Milli takımlarda bulunan Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Ahmet Cambaz ve Sörloth’un döndüğü ve herhangi bir sorunlarının bulunmadığı, bugün takımla birlikte antrenmana katılacağı belirtilirken, teknik direktör Ünal Karaman’ın uzun süren sakatlığının ardından iyileşen Ekuban’ın yanı sıra Sturridge’i kadroya alacağı ve maçın gidişine göre dönüşümlü olarak forma vermesinin beklendiği öğrenildi. Bu sezon ilk defa maça günler kala sahaya süreceği kadro konusunda kesin fikir sahibi olmadığını öğrenilen Karaman’ın oyuncuların hepsine hazır olmaları yönünde talimatta buunduğu da belirtildi.

YUSUF VE CAFER’E DOĞUM GÜNÜ

Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da Cafer Tosun ve Yusuf Sarı’ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman sahasında toplanan futbolcular, biraz geç gelen arkadaşları Nwakaeme, Ekuban ve Sosa’yı alkışlamaları ise gülüşmelere neden oldu. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.