SÜPER LİG

Karaman ikilemde

Trabzonspor’da kart sınırında bulunan Sosa’yı Galatasaray maçı öncesinde riske etme konusunda kararsız kalan Ünal Karaman’ı sakatlıktan dönen futbolcuların orta sahada vereceği verim de düşündürüyor

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonsporlu oyuncular

Trabzonsporlu oyuncular

Süper Lig’e verilen milli aranın ardından Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, sahaya süreceği kadro ve bu kadrodan alınacak verim konusunda belirsizliğin sürmesinin sıkıntısını yaşıyor. Sakatlıkları sona eren Ogenyi Onazi, Yusuf Sarı ve Obi Mikel’in takıma katılmasının yanı sıra Sturridge ve Ekuban’nın sakatlıklarının sona ermesine rağmen oynayıp oynamayacakları belirsizliğini korurken, sarı kart sınırında bulunan Sosa’nın kadroda yer alacağı fakat forma giyip giymeyeceği maç öncesinde belli olacağı bildirildi. Bir yandan Sosa’yı Galatasaray maçı öncesinde riske etmek istemeyen Ünal Karaman, bir yandan da sakatlıktan dönen futbolcuların verimi konusunda düşünceli. Sakatlıkları devam eden Novak ile Abdulkadir Ömür’ün yanı sıra kart cezalısı Abdülkadir Parmak ve Uğurcan Çakır forma giyemeyecek.

Ünal Karaman
Ünal Karaman

EKUBAN TAKIMLA BİRLİKTE OLACAK

Milli takımlarda bulunan Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Ahmet Cambaz ve Sörloth’un döndüğü ve herhangi bir sorunlarının bulunmadığı, bugün takımla birlikte antrenmana katılacağı belirtilirken, teknik direktör Ünal Karaman’ın uzun süren sakatlığının ardından iyileşen Ekuban’ın yanı sıra Sturridge’i kadroya alacağı ve maçın gidişine göre dönüşümlü olarak forma vermesinin beklendiği öğrenildi. Bu sezon ilk defa maça günler kala sahaya süreceği kadro konusunda kesin fikir sahibi olmadığını öğrenilen Karaman’ın oyuncuların hepsine hazır olmaları yönünde talimatta buunduğu da belirtildi.

YUSUF VE CAFER’E DOĞUM GÜNÜ

  • Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da Cafer Tosun ve Yusuf Sarı’ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman sahasında toplanan futbolcular, biraz geç gelen arkadaşları Nwakaeme, Ekuban ve Sosa’yı alkışlamaları ise gülüşmelere neden oldu. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı savunmasıyla tarihe geçti
A Milli Futbol Takımı savunmasıyla tarihe geçti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı, savunma performansıyla tarihe geçti. H Grubu'nda iç sahada oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Türkiye, elemelerde boy gösteren diğer 54 takımı geride bıraktı.Bu başarısıyla Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son 20 yılda kalesinde gol görmeyen 5 milli takımdan biri oldu. Son 20 yılda İspanya EURO 2000, Fransa ve Hırvatistan EURO 2004, İtalya ise EURO 2012 elemelerinde kalesini iç sahada gole kapattı. Milli takım ayrıca bunu 8 yıl sonra gerçekleştiren ilk ülke olmayı başardı.A Milli Takımımızın EURO 2020'deki muhtemel rakipleri8 maçta kalesini gole kapatan tek takımA Milli Futbol Takımı, gösterdiği savunma performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Gruptaki 10 maçta kalesini 8 kez gole kapatan milliler, filelerinde sadece 3 gol gördü. Milliler, İzlanda'dan 2, Fransa'dan ise 1 gol yedi. Bu performansla A Milli Futbol Takımı, gruplardaki 55 ülke içerisinde kalesini 8 maçta kapatan tek takım olma unvanını da aldı. En az gol yiyen iki ülkeden biriMilli takım, EURO 2020 Elemeleri'nde en az gol yiyen iki ülkeden biri oldu. Ay-yıldızlı ekip, savunma performansıyla 53 ülkeyi geride bırakırken, Belçika'yla aynı golü yedi. Belçika da A Milli Futbol Takımı gibi kalesinde 3 gol gördü.Genç yıldızların performansı dikkati çektiA Milli Futbol Takımı'nın etkili savunma performansında genç savunmacılarının payı büyük oldu. Millilerin Avrupa'da forma giyen savunmacıları 21 yaşındaki Merih Demiral (Juventus), 23 yaşındaki Çağlar Söyüncü (Leicester City), 25 yaşındaki Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), 22 yaşındaki Mehmet Zeki Çelik (Lille), 23 yaşındaki Umut Meraş (Le Havre) ile Medipol Başakşehir'in 30 yaşındaki kalecisi Mert Günok, bu başarıda başrol oynadı.✅Savunmayı takım olarak çok iyi yapıyoruz.✅İnşallah EURO2020’de de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.✅Milli Takım, kulüplerin üstündedir.🎙️ Merih Demiral - Milli futbolcu pic.twitter.com/RsgIp8nBun&mdash; Milli Takımlar (@MilliTakimlar) November 17, 2019

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