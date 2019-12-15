SÜPER LİG

Karaman'ın silahları döndü

Bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman, sakat oyuncularının iyileşmesiyle sürekli sistem kurgusu yapıyor. Tecrübeli teknik adam, orta saha ve kanatlardaki alternatif isimlerle rakibin gardını düşürecek hamleler planlıyor.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ünal Karaman

Ünal Karaman

Sezon başından bu yana yaşanılan sakatlıklar nedeniyle özellikle orta saha bölgesinde sürekli rotasyona gitmek zorunda kalan Trabzonspor’da artık yüzler gülüyor. Ogenyi Onazi’nin yaklaşık bir yıl aranın ardından hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Basel maçında forma giymesi, Jose Sosa’nın ve Abdülkadir Parmak’ın cezalarının bitmesi ve Obi Mikel’in form tutması bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman’ı sevindirdi. Sakatlıklar nedeniyle orta sahada gençleri ya da devşirme oyuncuları kullanıp zirve yarışına tutunan Karaman, artık bu bölgedeki as oyuncularını aynı anda kullanabilecek. Caleb Ekuban’ın da takıma katılmasıyla birlikte nasıl bir sisteme döneceği merak edilen tecrübeli teknik adamın, 4-4-1-1 ve 4-1-2-2-1 sistemleriyle bir takım oluşturması bekleniyor. Karaman’ın, Ekuban, Sturridge ve kaptanı Sosa’yı sistem değişikliklerinde bonus olarak kullanması bekleniyor. Alternatif isimlerle rakibin gardını düşürecek planlar yapan teknik adamın, şimdilik oyuna sonradan dahil edeceği Sturridge ve Ekuban ikilisiyle saha dizilişinde fark oluşturması bekleniyor.

  • Jose Sosa
    Jose Sosa
  • ***
  • Ogenyi Onazi
    Ogenyi Onazi
  • ***
  • Caleb Ekuban
    Caleb Ekuban

ÖNCE MİKEL-PARMAK-SOSA ÜÇLÜSÜ

Bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman’ın, Denizlispor maçıyla birlikte orta sahayı Mikel, Abdülkadir Parmak ve Sosa üçlüsünden kurması bekleniyor. Bu üç oyuncunun yanında Onazi ve Doğan’a zaman zaman şans vermesi beklenen Ünal Karaman, Onazi’nin istenilen düzeye gelmesi halinde ise Parmak’ı yedek oturtacak. Tecrübeli teknik adam, orta sahanın kanatlarında ise rakibe göre sistem belirleyecek. Nwakaeme ve Yusuf’un formunun yüksek olması teknik heyeti mutlu ederken, Ekuban’ın hazır dönmesi ve Sturridge’nin alternatifli bölgelerde oynayabilmesi kanatlardaki rekabeti de artıracak. Yusuf ve Nwakaeme’nin formunun sürmesi halinde forma adaletine önem verdiğini her maçta gösteren tecrübeli teknik direktör, Ekuban ve Sturridge’i yedek bekletecek. Bu ikiliyi formlarına ve rakibe göre zaman zaman ilk 11’de sahaya sürecek olan Karaman, kanatlarda da alternatif olarak kullanabileceği Ekuban ve Sturridge’yi sistem değişikliklerinde Sörloth’un arkasında oynatarak önde basan bir takım yapısıyla sahaya çıkacak.

Galatasaray-Ankaragücü: 2-2
Galatasaray-Ankaragücü: 2-2

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelede sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerler 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın gollerini 53. dakikada Feghouli ve 83. dakikada Belhanda penaltıdan attı. Ankaragücü'nün gollerini ise 88. dakikada İlhan Parlak penaltıdan ve 90+1. dakikada Kitsiou attı. Ayrıca mücadelenin 73. dakikasında Ankaragücü'nden Orgill, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 24'e, Ankaragücü ise 10'a çıkardı. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ankaragücü ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.Galatasaray taraftarları iki takımı da tribüne çağırdıSüper Lig’in 15. haftasında Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray - Ankaragücü müsabakası öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlardan iki takıma da destek geldi. Tribünler, ’Cimbom-Başkent el ele, hep beraber tribüne’ tezahüratı yaptı. Daha sonra iki takım futbolcuları da taraftarların olduğu yere giderek alkışlarla karşılık verdi.Radamel Falcao 74 gün sonra 11’deAlanyaspor müsabakası ile birlikte sakatlığının ardından formasına kavuşan Radamel Falcao bu maçta 13 dakika, hafta içindeki Paris Saint-Germain karşılaşmasında da 29 dakika süre almıştı. Kolombiyalı golcü en son 11 çıktığı 1 Ekim’deki PSG maçının ardından Ankaragücü karşısında 74 gün sonra 11’de sahaya çıktı.İlk 11'lerGalatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Fagehouli, FalcaoAnkaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Pazdan, Kulusic, Cebrail, Sedat, Alihan, Faty, İlhan Parlak, Orgill

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