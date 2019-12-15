Karaman'ın silahları döndü

Sezon başından bu yana yaşanılan sakatlıklar nedeniyle özellikle orta saha bölgesinde sürekli rotasyona gitmek zorunda kalan Trabzonspor’da artık yüzler gülüyor. Ogenyi Onazi’nin yaklaşık bir yıl aranın ardından hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Basel maçında forma giymesi, Jose Sosa’nın ve Abdülkadir Parmak’ın cezalarının bitmesi ve Obi Mikel’in form tutması bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman’ı sevindirdi. Sakatlıklar nedeniyle orta sahada gençleri ya da devşirme oyuncuları kullanıp zirve yarışına tutunan Karaman, artık bu bölgedeki as oyuncularını aynı anda kullanabilecek. Caleb Ekuban’ın da takıma katılmasıyla birlikte nasıl bir sisteme döneceği merak edilen tecrübeli teknik adamın, 4-4-1-1 ve 4-1-2-2-1 sistemleriyle bir takım oluşturması bekleniyor. Karaman’ın, Ekuban, Sturridge ve kaptanı Sosa’yı sistem değişikliklerinde bonus olarak kullanması bekleniyor. Alternatif isimlerle rakibin gardını düşürecek planlar yapan teknik adamın, şimdilik oyuna sonradan dahil edeceği Sturridge ve Ekuban ikilisiyle saha dizilişinde fark oluşturması bekleniyor.



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ÖNCE MİKEL-PARMAK-SOSA ÜÇLÜSÜ

Bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman’ın, Denizlispor maçıyla birlikte orta sahayı Mikel, Abdülkadir Parmak ve Sosa üçlüsünden kurması bekleniyor. Bu üç oyuncunun yanında Onazi ve Doğan’a zaman zaman şans vermesi beklenen Ünal Karaman, Onazi’nin istenilen düzeye gelmesi halinde ise Parmak’ı yedek oturtacak. Tecrübeli teknik adam, orta sahanın kanatlarında ise rakibe göre sistem belirleyecek. Nwakaeme ve Yusuf’un formunun yüksek olması teknik heyeti mutlu ederken, Ekuban’ın hazır dönmesi ve Sturridge’nin alternatifli bölgelerde oynayabilmesi kanatlardaki rekabeti de artıracak. Yusuf ve Nwakaeme’nin formunun sürmesi halinde forma adaletine önem verdiğini her maçta gösteren tecrübeli teknik direktör, Ekuban ve Sturridge’i yedek bekletecek. Bu ikiliyi formlarına ve rakibe göre zaman zaman ilk 11’de sahaya sürecek olan Karaman, kanatlarda da alternatif olarak kullanabileceği Ekuban ve Sturridge’yi sistem değişikliklerinde Sörloth’un arkasında oynatarak önde basan bir takım yapısıyla sahaya çıkacak.