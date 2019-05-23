Karaman’la 2 yıl daha birlikteyiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ile aylardır yeni sezonun yapılanması ve planlamasını yaptıklarını vurgulayan Ağaoğlu, “Önümüzdeki iki sene daha hocamızla devam ediyoruz. Kulüp başkanı olarak bunu çok açık ve net söylüyorum, hocamızla önümüzdeki iki sene daha birlikteyiz. Eğer sorun kamuoyunun önüne çıkıp bir imza atmaksa bunu atarız ama kulübüne gönülden bağlı insanlar bu tip küçük detaylara zaten takılmaz, biz de takılmıyoruz. Kendisiyle devam etmeyeceğimizi söyleyenler bunu nereden çıkarıyorlar bilmiyoruz. Biz hocamızla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

40 MAÇTA 21 GALİBİYET 11 BERABERLİK

Sezon başında göreve getirilen teknik direktör Ünal Karaman, yaşanılan maddi sıkıntılar ve sakatlıklara rağmen bordo-mavili takımın başında Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda toplam 40 maça çıktı. Bu maçlarda 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan, Karaman yönetimindeki Trabzonspor, Türkiye Kupası’na çeyrek finalde Ümraniyespor’a yenilerek veda ederken, Süper Lig’de ise sezonu 4. sırada tamamlamayı garantileyerek, Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı. Trabzonspor son haftada Çaykur Rizespor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın Kasımpaşa’ya puan kaybetmesi halinde ligi 3. sırada tamamlayacak.

TRABZONSPOR EVİNDE GEÇİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig’de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray’ın ardından en iyi iç saha takımı oldu. Evinde oynadığı maçlarda 43 puan toplayan sarı-kırmızılıların ardından bordo-mavililer, kendi sahasında oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek, 38 puan topladı. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalarda 39 gol atarken kalesinde 20 gol gördü. Trabzon’da oynadığı maçlarda 38 puan toplayan bordo-mavililer, son 4 sezonun ise en iyi iç saha performansını yakaladı. Bordo-mavililer 2014-15 sezonunda 39 puan toplarken, 2015-16 sezonunda 27, 2016-17 sezonunda 23, 2017-18 sezonunda 29 puan topladı. Trabzonspor, sezon itibariyle de seyirci ortalamasında da çıtayı yükseltti. Bordo-mavili takım, bu sezon Medical Park Stadyumunda 26 bin ortalama taraftara oynadı. 17 maçta en çok ilgiyi ise Fenerbahçe maçı gördü. Ligin 13. haftasında oynanan maçı 37 bin bordo-mavili taraftar izledi.