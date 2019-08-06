SÜPER LİG

Karius da sakatlandı

Beşiktaş'ta sakat futbolcular kervanına Loris Karius da katıldı. Alman eldivenin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Karius, Brescia ile oynan hazırlık maçında sakatlık yaşamıştı.

Karius, Brescia ile oynan hazırlık maçında sakatlık yaşamıştı.

Fotoğraf: Ali DANAŞ / DHA

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un sol üst baldırında ikinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Brescia'yla yaptığı hazırlık maçının devre arasında sol baldırında sertlik hissettiği için oyundan çıkan Karius'un MR'ının çekildiği ifade edildi.

Tetkik sonuçlarında Karius'un sol ön üst baldır adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiği ve Alman kalecinin tedavisine başlandığı kaydedildi.

26 yaşındaki file bekçisi yaklaşık 1 ay sahalarda uzak kalacak.

  • Beşiktaş'ta Atiba, Roco, Ljajic, Dorukhan, Medel, Burak Yılmaz, Necip, Gökhan'ın da sakatlıkları bulunuyor.

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