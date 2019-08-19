Karius döndü
SÜPER LİG

Karius döndü

Sakatlığı sebebiyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, bugün takımlar birlikte çalışmalara katıldı.

Haber Merkezi AA
Karius'un sakatlığı geçti.

Karius'un sakatlığı geçti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve kontrol çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın kondisyon koşuları ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'un salonda çalıştığı, Enzo Roco'nun koşu yaptığı, Loris Karius'un da saha çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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