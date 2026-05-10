Karşıyaka son saniyede kazandı: Ligde kalmayı başardı

19:1310/05/2026, Pazar
Son saniye basketi sonrası büyük sevinç yaşandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka sahasında Bursaspor'u son saniyede bulduğu basketle mağlup etti ve ligde kalmayı başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka, son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı.

Ligde 52 sezondur aralıksız mücadele eden ve bu sezon alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Karşıyaka, son hafta maçında sahasında Bursaspor Basketbol'u konuk etti.

İzmir temsilcisi, rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet, 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı.

Düşme hattındaki rakipleri Aliağa Petkimspor ve Mersinspor'un kaybettiği haftada kazanan Karşıyaka, 52 sezon aralıksız mücadele ettiği ligde yer almaya devam etti.



