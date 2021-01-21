Kartal Kayra Yılmaz 1. Lig ekibine kiralandı

Kartal'ın siyah-beyazlı kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz, kiralık olarak Ümraniyespor'a gitti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz" denildi.

Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde ise 27 dakika forma giymişti.

Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz. pic.twitter.com/Esye4Nx3V9 — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 21, 2021