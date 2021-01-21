Spor Kartal Kayra Yılmaz 1 Lig ekibine kiralandı
TRANSFER

Kartal Kayra Yılmaz hangi takıma transfer oldu?

Kartal Kayra Yılmaz 1. Lig ekibine kiralandı

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1. Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.

Haber Merkezi AA
Kartal'ın siyah-beyazlı kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kartal'ın siyah-beyazlı kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz, kiralık olarak Ümraniyespor'a gitti.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz" denildi.
  • Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde ise 27 dakika forma giymişti.

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