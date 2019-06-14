Kartal müşteri arıyor

Beşiktaş yönetimi yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan kadroya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, diğer yandan da teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak istiyor.

Beşiktaş, sezon başı kampı öncesinde Cyle Larin, Enzo Roco ve Nicolas Isimat-Mirin’i elden çıkarmak istiyor. Kararın oyunculara ve menajerlerine iletildiği, bu konuda kulüp arayışlarının sürdüğü öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin 2017-2018 sezonun devre arasında Amerika MLS kulüplerinden Orlando City’den transfer ettiği Larin, gönderilecekler listesinin en başında bulunuyor. Ancak siyah-beyazlılarla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 1.6 milyon Euro maaş alan 24 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmak istemiyor.

Bonservisine 1 milyon 850 bin Euro ödenen Larin’in yüksek maaşı, kendisine talip olacak kulüpleri kaçırıyor. Kanadalı futbolcu, geçen sezon siyah-beyazlı forma ile 22 maçta 4 gol atabildi.

STOPERLER YOLCU

Savunma hattında da değişikliğe gidecek olan siyah-beyazlılarda, iki stoper Enzo Roco ve İsimat-Mirin de kadroda düşünülmüyor. Ancak Şilili stoper Roco’nun 2021’e, Mirin’in ise 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş’ta forma şansı bulmayan Roco, siyah-beyazlılardan yıllık 1.4 milyon Euro maaş alıyor. Bir diğer stoper Mirin’in maaşı ise 1.2 milyon Euro. Menajerlerle temasa geçen yönetim, oyuncuları bonservissiz bırakabileceğini ya da maaşlarından kurtulmak için kiralama yoluna başvurabileceklerini iletti.