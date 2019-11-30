SÜPER LİG

Kartal'da hedef Aboubakar

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vincent Aboubakar konusunu yeniden gündeme aldı. Sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlı yönetimi endişelendiren Kamerunlu golcü, önceki gün UEFA Avrupa Ligi’nde 2 gol birden atınca yeniden listenin en başına yerleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aboubakar'ın Porto ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Aboubakar'ın Porto ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Fotoğraf: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Ara transfer dönemi yaklaştıkça, Beşiktaş’ta da gündem yoğunlaşıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda 3 transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılarda öncelikli olarak forvet takviyesi tamamlanmak isteniyor. Burak Yılmaz’ın yokluğunda bu bölgede eksiklik hissetmek istemeyen Beşiktaş, birinci kalitede bir golcü almak istiyor. Bu bağlamda listede bulunan Vircent Aboubakar konusunda, sakatlık nedeniyle beklemeye geçen siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün önceki gün UEFA Avrupa Ligi’nde gösterdiği performansla yeniden umutlandı.

Maçın adamı oldu

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. maçında Young Boys ile Porto karşıya karşıya geldi. Beşiktaş’ın eski oyuncusu Aboubakar sakatlığının ardından Young Boys deplasmanında ilk 11’de sahaya çıktı. Maçın 75. ve 79. dakikalarında attığı gollerle Porto’ya 2-1’lik galibiyeti getiren Kamerunlu futbolcu maçın adamı seçildi. Aboubakar, bu performansıyla sakat olmadığının da mesajını vermiş oldu.

Teknik heyetin son kez görüşünü alacak olan Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Portekiz’e uçarak transferi bitirmeye çalışacak.

Aboubakar'ın Telles ile yaşadığı gol sevinci
Aboubakar'ın Telles ile yaşadığı gol sevinci
Reuters

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