Kartal'ın hedefi Fouad Bachirou

Orta sahada Atiba Hutchinson’a alternatif bir isim arayan Beşiktaş yönetiminin, Malmö’de forma giyen Fouad Bachirou’nun transferi için harekete geçtiği öğrenildi. İsveç’te yayım yapan Expressen gazetesinin haberine göre 29 yaşındaki Komorlu futbolcunun menajeri Blash Hosseini, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş’ın bir süre önce gündemine aldığı ifade edilen Bachirou da gazeteye verdiği demeçte siyah-beyazlı kulübün kendisine olan ilgisini doğruladı ve transfere sıcak baktığını ifade etti.

Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiğini arkadaşları vasıtasıyla duyduğunu belirten Fouad Bachirou, “Ancak bu ilginin ne kadar somut olduğuna ilişkin hiçbir fikrim yok. Benim için çok onur verici bir şey olsa da bana ulaşan bir şey olmadı. Dürüst olmak gerekirse bu konuyla ilgili daha fazla bir şey bilmiyorum. Beşiktaş, büyük bir kulüp. Geçtiğimiz sezon onlarla oynama şansını yakaladık. Harika bir taraftar grupları ve tarihleri var. Şampiyonlar Ligi’nde yıllarca boy gösterdiler ve Türkiye’nin en büyük kulüpleri arasındalar. Onları yenmeyi başardık ve ne kadar zorlu bir rakip olduklarını gördük. Hedefim, gelecekte daha büyük bir ligde forma giymek” diye konuştu.

Teklif değerlendirilir

Avrupa’nın elit liglerinden birinde oynamak istediğini dile getiren Fouad Bachirou “Başarılı olmak için iyi oynamam ve takımın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamam gerekir. Malmö’nün beni satıp satmayacağını ise bilmiyorum. Niyetleri hakkında da bir fikrim yok. Her zaman en iyi ligin en büyük kulübünde oynamak istemişimdir. Ama şu anki hedefim Malmö’yle lig şampiyonluğunu elde etmek. Kulüple yeni kontrat imzaladım. Dolayısıyla neler olacağını bu yaz hep birlikte göreceğiz. Eğer bir teklif gelirse yönetim bunu değerlendirecektir” ifadelerini kullandı.