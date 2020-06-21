Kasımpaşa 8 yıl sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti

Kasımpaşa, Fenerbahçe’ye karşı olan galibiyet hasretini bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe’yi Mame Thiam ve Yusuf Erdoğan’ın golleriyle 2-0 mağlup ederek, puanını 32’ye yükseltmiş oldu.

Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 29 Eylül 2012’de 2-0’lık skorla alan Kasımpaşa’nın söz konusu tarihten sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmuyordu.

Lacivert-beyazlılar, alınan 3 puan ile 8 yıllık galibiyet hasretine noktayı koymuş oldu.

Mame Thiam Fenerbahçe’yi de boş geçmedi

Kasımpaşa, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli takım karşısında 3 puanı hanesine yazdıran Kasımpaşa’da mücadelenin gol perdesini Mame Thiam açtı.