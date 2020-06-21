SÜPER LİG

Kasımpaşa 8 yıl sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti

Kasımpaşa, Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup ederek, ligde 8 sene sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyet almış oldu.

Haber Merkezi İHA
Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

Kasımpaşa, Fenerbahçe’ye karşı olan galibiyet hasretini bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe’yi Mame Thiam ve Yusuf Erdoğan’ın golleriyle 2-0 mağlup ederek, puanını 32’ye yükseltmiş oldu.

Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 29 Eylül 2012’de 2-0’lık skorla alan Kasımpaşa’nın söz konusu tarihten sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmuyordu.

Lacivert-beyazlılar, alınan 3 puan ile 8 yıllık galibiyet hasretine noktayı koymuş oldu.

Mame Thiam Fenerbahçe’yi de boş geçmedi

Kasımpaşa, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli takım karşısında 3 puanı hanesine yazdıran Kasımpaşa’da mücadelenin gol perdesini Mame Thiam açtı.

  • Son 2 haftada performansı ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken başarılı golcü, sarı-lacivertlilerle oynanan müsabakanın 55. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, gol sayısını 10’a çıkarmış oldu. 27. haftada Malatya deplasmanında 2 gol atarak takımını sırtlayan Mame Thiam, ligde son 2 haftada 3 gol ile katkı sağlamış oldu.
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