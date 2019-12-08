Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-3

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar son dakikada attığı golle 3-2 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Caner Erkin, 71 ve 90+5. dakikalarda Umut Nayir kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 27. dakikada Mustafa Pektemek ve 56. dakikada Koita attı. Ayrıca mücadelenin 15. dakikasında Karim Hafez direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 27'ye yükseltirken, Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

Kartal’ın Umut’u var

Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2 kez geriye düşen Beşiktaş’ı, Umut Nayir uçurdu. Siyah-beyazlılar, 2-1 gerideyken 60. dakikada oyuna dahil olan ve 71. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında beraberliği getiren 26 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın uzatma dakikalarında siyah-beyazlı ekibi 3 puana ulaştıran isim oldu.

Dakikalar 90 5’i gösterdiğinde Lens’in son çizgiden verdiği pasta topu filelere göndermeyi başaran Umut, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. Daha önce Gaziantep deplasmanında ve iç sahada oynanan Galatasaray derbisinde ağları havalandıran Umut Nayir, Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle siyah-beyazlı ekibin hanesine 3 puanı yazdırmasını sağladı.

Umut Nayir, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi’nde de 1’er kez ağları havalandırırken, Beşiktaş formasıyla toplamda 6 gol kaydetti.