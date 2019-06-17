Kasımpaşa Fatih Öztürk'ü transfer etti

Geride bıraktığımız sezon Akhisarspor'un formasını giyen Fatih Öztürk, Kasımpaşa için sağlık kontrollerinden geçti.

Tecrübeli eldiven, daha sonra Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına İstanbul ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fatih Öztürk'ün adı Galatasaray'la da anılıyordu.