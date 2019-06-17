SÜPER LİG

Kasımpaşa Fatih Öztürk'ü transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Akhisarspor'la sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa formasını sırtına geçiren Fatih Öztürk, resmi sözleşmeye imzayı attı.

Kasımpaşa formasını sırtına geçiren Fatih Öztürk, resmi sözleşmeye imzayı attı.

Geride bıraktığımız sezon Akhisarspor'un formasını giyen Fatih Öztürk, Kasımpaşa için sağlık kontrollerinden geçti.

Tecrübeli eldiven, daha sonra Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına İstanbul ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fatih Öztürk'ün adı Galatasaray'la da anılıyordu.

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