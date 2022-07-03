Kasımpaşa Muhammed Birkan'ı istiyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden mavi-beyazlılar, Manisa Futbol Kulübü'nün kalecisi Muhammed Birkan Tetik'e talip oldu.

Kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor

Kasımpaşa'nın 26 yaşındaki file bekçisine talip olduğu ve iki takımın görüşmelere başladığı ifade edildi. Manisa FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muhammed Birkan'ın da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Kasımpaşa'ya sıcak baktığı kaydedildi. Transferin en kısa sürede resmiyete kavuşması bekleniyor.

Muhammed Birkan, Manisaspor FK forması ile bu sezon 31 maça çıkarken, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.