Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

2019-2020 sezonun açılış karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, bordo -mavili ekibin golünü 34. dakikada Sörloth kaydetti. Kasımpaşa'nın golünü ise 40. dakikada Aytaç attı.

Karşılaşmadan dakikalar

4’üncü dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Sosa ortaladı. Campi’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

11’inci dakikada Trabzonspor korner kazandı. Yusuf Sarı’nın kullandığı köşe vuruşunda Fernandes ön direkte kafa vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

20’nci dakikada rakip ceza sahasında yapılan baskı sonucunda topla buluşan Sörloth’un şutunda top yandan auta gitti.

21’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın uzak mesafeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

34’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Abdulkadir Ömür, Khalili’den kaptığı topla Sörloth’u hareketlendirdi. Ceza sahasına giren Norveçli oyuncu, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

39’uncu dakikada Kasımpaşa mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Ben Youssef’in sağ kanatta yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Koita kafayla vurdu. Kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

40’ıncı dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ çizgide topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın yaptığı ortada Aytaç Kara topun gelişine yarım vole vurdu. Obi Mikel’e çarpan top ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

49’uncu dakikada Nwakaeme’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth’un sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

80’inci dakikada hızlı çıktı. Sol kanattan topla hareketlenen Nwakaeme, Abdulkadir Ömür’ü gördü. Abdulkadir, ceza sahasındaki Sörloth’a çıkardı. Norveçli oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

81’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Hafez’in ortasında Koita kafayı vurdu. Kaleci Uğurcan uzanarak topu kontrol etti.

85’inci dakikada Novak’ın pasıyla sol çizgide hareketlenen Nwakaeme’nin içeri çevirdiği topta Ekuban bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

87’nci dakikada Koita, sağ kanattan ceza sahasına girdi, içeri çevirdiği topta Aytaç bekletmeden vurdu. Kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı

Kasımpaşa'nın 11'i:

Fatih, Karim, Ben Youseff, Fernandes, Popov, Khalili, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf, Thiammame, Koita

Trabzonspor'un 11'i: