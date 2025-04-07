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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü: Çok fazla söylenecek bir şey yok

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü: Çok fazla söylenecek bir şey yok

23:077/04/2025, Pazartesi
AA
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Serhat Sütlü
Serhat Sütlü

Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. Galibiyete ulaşamadıkları için üzgün olduklarını aktaran Sütlü, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Maçın sonlarına doğru karambole dönen bir oyununun sonucunda 2 puan bıraktık." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, pozisyonları değerlendirmede sorun yaşadıklarını söyledi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, "Bütün planlarımızı 11'e 11'de galibiyet üstüne yapmıştık. Beşiktaş'a karşı planlarımızı yerine getirdik ama 10 kişi kalan rakibe karşı oyunu daha çok tutma ve pozisyonları değerlendirmede zayıf kaldık." dedi.


Galibiyete ulaşamadıkları için üzgün olduklarını aktaran Sütlü, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Eksik de kalsa büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Paulista'nın arkasına attığımız toplarla sonuçlara da gittik. Pozisyonlar bulduk, atamayınca rakibin direncini arttırıyorsunuz. Maçın sonlarına doğru karambole dönen bir oyununun sonucunda 2 puan bıraktık." ifadelerini kullandı.





#Serhat Sütlü
#Kasımpaşa
#Beşiktaş

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