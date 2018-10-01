SÜPER LİG

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi IHA
Kemal Özdeş bu sezon Kasımpaşa'nın başında çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Kemal Özdeş bu sezon Kasımpaşa'nın başında çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Fotoğraf: Orhan Akkanat / AA

Sezona adeta fırtına gibi başlayan ve geride kalan 7 haftada 4 galibiyet ve 3 yenilgi sonucu topladığı 12 puanla 5. sırada bulunan Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda Teknik Direktörümüz ayrılık kararı almıştır. Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz."

2016-2017 sezonunun 4. haftasında Rıza Çalımbay’ın yerine göreve gelen Kemal Özdeş, geçtiğimiz sezonun 19. haftasında Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen maç sonrası istifa edip tekrar görevine geri dönmüştü.


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