Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Sezona adeta fırtına gibi başlayan ve geride kalan 7 haftada 4 galibiyet ve 3 yenilgi sonucu topladığı 12 puanla 5. sırada bulunan Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda Teknik Direktörümüz ayrılık kararı almıştır. Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz."

2016-2017 sezonunun 4. haftasında Rıza Çalımbay’ın yerine göreve gelen Kemal Özdeş, geçtiğimiz sezonun 19. haftasında Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen maç sonrası istifa edip tekrar görevine geri dönmüştü.





