SÜPER LİG

Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Diğer
Havutçu, Milli Takım'da Lucescu'nun yardımcılığını yapmıştı.

Havutçu, Milli Takım'da Lucescu'nun yardımcılığını yapmıştı.

Süper Lig’de 13. maçlar sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak düşme hattının 1 sıra üstünde bulunan Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayırılmıştı.

Hikmet Karaman ve Şota ile görüşen lacivert-beyazlı ekip anlaşma sağlayamayınca Tayfur Havutçu'ya yöneldi. Kasımpaşa yönetimi 49 yaşındaki çalıştırıcıyla 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Son olarak A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Tayfur Havutçu, Beşiktaş ve Adana Demirspor kulüplerini çalıştırmıştı.



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