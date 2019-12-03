Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi

Süper Lig’de 13. maçlar sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak düşme hattının 1 sıra üstünde bulunan Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayırılmıştı.

Hikmet Karaman ve Şota ile görüşen lacivert-beyazlı ekip anlaşma sağlayamayınca Tayfur Havutçu'ya yöneldi. Kasımpaşa yönetimi 49 yaşındaki çalıştırıcıyla 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Son olarak A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Tayfur Havutçu, Beşiktaş ve Adana Demirspor kulüplerini çalıştırmıştı.



