SÜPER LİG

Kasımpaşa'da Trezeguet depremi: İdmana çıkmadı

Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Trezeguet'nin idmana çıkmadığı ve kesin olarak takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Trezeguet bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 14 maçta 5 gol atarken 5 de asist kaydetti.

Trezeguet bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 14 maçta 5 gol atarken 5 de asist kaydetti.

Fotoğraf: İslam Yakut / AA

Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa'da Trezeguet krizi yaşanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre Mısırlı yıldızın kendisi için gelen teklifin geri çevrilmesi nedeniyle mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.

Bir Suudi kulübü Kasımpaşa'ya Trezeguet için 8 milyon euroluk teklif yapmış ancak ret cevabı almıştı. Kasımpaşa'nın başarılı oyuncu için 10 milyon euro talep ettiği bildirildi.


İdmana çıkmadı

Trezeguet, Menemen Belediyespor maçında yedek kulübesinde olması gerekirken tribüne çıkmış ve adeta kulübüne rest çekmişti. Trezeguet'nin dünkü idmana çıkmayarak takımdan ayrılmak istediğini yönetime bu hareketiyle bir kez daha göstermiş oldu.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin de bu hamle üzerine kesinlikle Trezeguet'yi takımda görmek istemediği aktarıldı.

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