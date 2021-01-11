TRANSFER

Kasımpaşalı futbolcu Fortuna Sittard'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Belçikalı futbolcu Mickael Tirpan, sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a kiralandı.

Haber Merkezi AA
Tirpan, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Tirpan, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Tirpan sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Tirpan, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.

Veda mesajı

Tirpan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bir senedir formasını gururla terlettiğim Kasımpaşa Kulübüme kısa bir ara vermek zorunda kaldığımı belirtmek isterim. Bu süreçte başta başkanım Turgay Ciner Bey ve tüm kulüp çalışanlarına gösterdikleri anlayış ve ilgiden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Türk Milli Takımı'nda oynamak için Süper Lig'e transfer oldu: Kimse Türk olduğunu bilmiyor
Türk Milli Takımı'nda oynamak için Süper Lig'e transfer oldu: Kimse Türk olduğunu bilmiyor

Kasımpaşa Kulübü, bu yaz transfer döneminde Belçika ekiplerinden Lokeren'den Mickael Tirpan'ı kadrosuna kattı. Mavi beyazlı ekibin orta saha ve defansın sağında oynatabildiği futbolcu ligin ilk 4 maçında 143 dakika şans buldu.Transfer olduğunda ismi dolayısıyla yabancı zannedilen oyuncunun Türk olduğu ortaya çıktı. Babası Türk olan Tirpan'ın A Milli Futbol Takımı'nda oynamayı hedeflediği ve Kasımpaşa'da göstereceği performansı çok önemsediği aktarıldı.Kasımpaşa'nın da Tirpan transferini yaparken bu detayı dikkate aldığı ve futbolcunun Türk Milli Takımı'nda oynama olasılığını değerlendirdiği öğrenildi.Futbolseverler artık Türk Milli Takımı'nda oynamak isteyen Tirpan'ı Kasımpaşa maçlarında daha dikkatli izleyecek.🔥⚽ Mickael Tırpan Kasımpaşamızdahttps://t.co/inXYrzZEuy pic.twitter.com/FoDGx1sJ2e&mdash; KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 24, 2020

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