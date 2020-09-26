2.LİG

Kastamonuspor'un anlamlı forması büyük beğeni topladı

2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor, bu sezonki formasının ön kısmında Milli Mücadele kahramanı Şehit Şerife Bacı'nın silüetine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Kastamonuspor'un yeni sezon formaları

Kastamonuspor'un yeni sezon formaları

Fotoğraf: GMG Kastamonuspor / AA

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan aldığı cephaneyi 9 aylık yavrusuyla İstiklal Yolu üzerinden cepheye taşırken zorlu kış şartları nedeniyle Kastamonu Kışlası yakınlarında silahların üzerine yatmış şekilde donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı'nın şehrin birçok noktasında heykeli bulunuyor.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor bu sezon, formalarının ön kısmında Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Şerife Bacı'nın silüetine yer verdi.

Kulüp başkanı Enes Aygün, gazetecilere, bu sezon çok güzel bir forma tasarladıklarını söyledi.

"Formalar ses getirdi"


Sezon başında bu forma tasarımına karar verdiğini belirten Aygün, "Şehit Şerife Bacı, Kastamonu ile simgeleşmiş, sembolleşmiş bir isim. Yeni sezonda bize daha iyi geleceğine, enerjisiyle bize ışık tutacağına inandığımız bu formaları yaptık. 'Şerife Bacı ruhuyla' sloganıyla bu formaları tasarladık. Güzel oldu, çok da ses getirdi" dedi.

Aygün, formaların yakında satışa çıkacağını kaydetti.

MSB'den Süper Lig ekibine teşekkür
MSB'den Süper Lig ekibine teşekkür

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), forma gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıklayan Aytemiz Alanyaspor'a teşekkür ettiBakanlıktan yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un forma gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını duyurduğu bildirildi.Kulübün "Kamuflajlı formamız, yalnızca Alanyaspor'umuzun değil, vatanını, milletini ve askerini seven her bir vatandaşımızın da ikinci formasıdır." mesajına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Hepimizi gururlandıran, elde edilecek gelirlerin yüzde 10'unu da Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağını duyuran Aytemiz Alanyaspor'u, bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden, her sahada kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiklerimizin selamlarını iletmekten mutluluk duyuyor, bu milletin bir değeri olan Mehmetçik Vakfımızı unutmayan ve diğer takımlarımıza da örnek olacağını düşündüğümüz Alanyaspor'un yönetimine, futbolcularına ve değerli taraftarlarına, yeni sezonda, sahada başarılar diliyoruz."Mehmetçiklerimize destek için kamuflajlı forma hazırlatan ve bu formanın satışından elde edilecek gelirlerin yüzde 10’unu Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağını duyuran @Alanyaspor ‘u bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve teşekkür ediyoruz. 👏👏👏https://t.co/qkMdSOoxZh pic.twitter.com/qBAQXTVXJb&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2020 Alanyaspor'un yeni sezon formalarında gururlandıran detay

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