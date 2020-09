Kastamonuspor'un anlamlı forması büyük beğeni topladı

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan aldığı cephaneyi 9 aylık yavrusuyla İstiklal Yolu üzerinden cepheye taşırken zorlu kış şartları nedeniyle Kastamonu Kışlası yakınlarında silahların üzerine yatmış şekilde donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı'nın şehrin birçok noktasında heykeli bulunuyor.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor bu sezon, formalarının ön kısmında Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Şerife Bacı'nın silüetine yer verdi.

Kulüp başkanı Enes Aygün, gazetecilere, bu sezon çok güzel bir forma tasarladıklarını söyledi.

🟥⬛️ 2020 - 2021 sezonu formalarımız...



💪 Bu formanın ruhunda; MÜCADELE, İNANÇ ve ZAFER var. #ŞerifeBacıRuhuyla pic.twitter.com/wqFFqPekGm — GMG Kastamonuspor Kulübü (@gmgkastamonusk) September 21, 2020

"Formalar ses getirdi"





Sezon başında bu forma tasarımına karar verdiğini belirten Aygün, "Şehit Şerife Bacı, Kastamonu ile simgeleşmiş, sembolleşmiş bir isim. Yeni sezonda bize daha iyi geleceğine, enerjisiyle bize ışık tutacağına inandığımız bu formaları yaptık. 'Şerife Bacı ruhuyla' sloganıyla bu formaları tasarladık. Güzel oldu, çok da ses getirdi" dedi.

Aygün, formaların yakında satışa çıkacağını kaydetti.