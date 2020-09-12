MSB'den Süper Lig ekibine teşekkür

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), forma gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıklayan Aytemiz Alanyaspor'a teşekkür etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un forma gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını duyurduğu bildirildi.

Kulübün "Kamuflajlı formamız, yalnızca Alanyaspor'umuzun değil, vatanını, milletini ve askerini seven her bir vatandaşımızın da ikinci formasıdır." mesajına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hepimizi gururlandıran, elde edilecek gelirlerin yüzde 10'unu da Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağını duyuran Aytemiz Alanyaspor'u, bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden, her sahada kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiklerimizin selamlarını iletmekten mutluluk duyuyor, bu milletin bir değeri olan Mehmetçik Vakfımızı unutmayan ve diğer takımlarımıza da örnek olacağını düşündüğümüz Alanyaspor'un yönetimine, futbolcularına ve değerli taraftarlarına, yeni sezonda, sahada başarılar diliyoruz."

Mehmetçiklerimize destek için kamuflajlı forma hazırlatan ve bu formanın satışından elde edilecek gelirlerin yüzde 10’unu Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağını duyuran @Alanyaspor ‘u bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve teşekkür ediyoruz. 👏👏👏https://t.co/qkMdSOoxZh pic.twitter.com/qBAQXTVXJb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2020