SÜPER LİG

MSB'den Süper Lig ekibine teşekkür

Milli Savunma Bakanlığı, hazırlattıkları kamuflaj desenli formanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıklayan Alanyaspor için teşekkür mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA
Alanyaspor'un yeni sezon formaları

Alanyaspor'un yeni sezon formaları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), forma gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıklayan Aytemiz Alanyaspor'a teşekkür etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un forma gelirlerinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını duyurduğu bildirildi.

Kulübün "Kamuflajlı formamız, yalnızca Alanyaspor'umuzun değil, vatanını, milletini ve askerini seven her bir vatandaşımızın da ikinci formasıdır." mesajına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Hepimizi gururlandıran, elde edilecek gelirlerin yüzde 10'unu da Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağını duyuran Aytemiz Alanyaspor'u, bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden, her sahada kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiklerimizin selamlarını iletmekten mutluluk duyuyor, bu milletin bir değeri olan Mehmetçik Vakfımızı unutmayan ve diğer takımlarımıza da örnek olacağını düşündüğümüz Alanyaspor'un yönetimine, futbolcularına ve değerli taraftarlarına, yeni sezonda, sahada başarılar diliyoruz."

Alanyaspor'un yeni sezon formalarında gururlandıran detay
Alanyaspor'un yeni sezon formalarında gururlandıran detay

Aytemiz Alanyaspor'un 2020-2021 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı.Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.Videonun altında paylaşılan notta, 2020-2021 sezonunda 3 farklı forma ile sahaya çıkılacağı belirtildi. Ayrıca, "Kamuflaj modelimiz Denizlispor maçında sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımız da çok yakında Alanyaspor Store mağazalarında satışta olacak. Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfına bağışlanacak" denildi.Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.Yeni sezon formalarımız hazır!Kamuflaj formamız @Denizlispor maçıyla sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte çok yakında Alanyaspor Store&#39;de satışta... ℹ️ Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın % 10&#39;u @MehmetcikVakfi &#39;na bağışlanacaktır. pic.twitter.com/6L81A7jkXT&mdash; Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 18, 2020

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