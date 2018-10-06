SÜPER LİG

Kayserispor-Çaykur Rizespor maçında VAR uyarısıyla iki kırmızı kart çıktı

Kayseri'de iki kırmızı kart 'VAR'

Süper Lig'de oynanan Kayserispor-Çaykur Rizespor maçında ilk yarıda VAR uyarısıyla verilen iki kırmızı kart damgasını vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk yarıda iki kırmızı kart birden çıktı.

İlk yarıda iki kırmızı kart birden çıktı.

Fotoğraf: İlyas KAPLAN / DHA

Süper Lig'de Kayserispor'un sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladığı mücadelenin ilk yarısına 'Video Hakem Sistemi' damga vurdu.

Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Kayserispor forması giyen Rotman rakibine yaptığı hareket nedeniyle VAR uyarısı sonrası hakem Fırat Aydınus'tan kırmızı kart gördü. 25. dakikaya gelindiğinde konuk ekipten Saadane attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İki takım da 10 kişi kaldı

  • Karşılaşmada ilk yarının son anlarında, Rizespor'dan Samudio rakibine yaptığı sert hareket sonrası Fırat Aydınus oyuncuyu önce sarı kartla cezalandırdı ancak VAR'ın bir kez daha devreye girmesiyle pozisyonu tekrar izleyen Aydınus yine kırmızı kartına başvurdu. İki takım da böylece ilk yarıyı 10 kişi tamamladı.

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