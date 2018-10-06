Kayseri'de iki kırmızı kart 'VAR'

Süper Lig'de Kayserispor'un sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladığı mücadelenin ilk yarısına 'Video Hakem Sistemi' damga vurdu.

Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Kayserispor forması giyen Rotman rakibine yaptığı hareket nedeniyle VAR uyarısı sonrası hakem Fırat Aydınus'tan kırmızı kart gördü. 25. dakikaya gelindiğinde konuk ekipten Saadane attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İki takım da 10 kişi kaldı