Kayserispor Kulübü: Transfer yasağını kaldıracağız

16:116/10/2025, Pazartesi
IHA
Silviu Lung, Kayserispor'u FIFA'ya şikayet etmişti.
Kayserispor, FIFA tarafından verilen 3 dönem transfer yasağına ilişkin konunun, Silviu Lung’un alacaklarıyla alakalı olduğunu ve tedbir mahiyetinde bir tescil yasağı getirildiğini, futbolcuya ödeme yapıldıktan sonra tedbir kararının kaldırılacağını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer yasağının kaldırılacağını duyurdu.


Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Basında yer alan, kulübümüzün 3 dönem transfer yasağı cezası aldığına ilişkin gündemi dikkatle takip etmekteyiz. Spekülatif yorumlar nedeniyle kulübümüzün bu açıklamayı yapması gereği ortaya çıkmıştır. Eski futbolcumuz Silviu Lung’un alacaklarına ilişkin görülen ve taleplerin kısmen kabul gördüğü davanın kararının icrasına yönelik FIFA tarafından tedbir mahiyetinde bir tescil yasağı getirilmiş olup, futbolcuya ödeme yapıldıktan sonra tedbir FIFA tarafından kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi.





#Süper Lig
#FIFA
#Kayserispor
