Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede Eyüpspor'a süresiz, Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı verildiği belirtilmişti. Eyüpspor ise, ödemelerin yapıldığını ve transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında yer alan ikas Eyüpspor'a verilen süresiz transfer yasağı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu dosyanın ödemesi yapılarak transfer yasağı kaldırılmıştır. Türk futbol kamuoyundan ricamız, kesinleşmiş bir sportif transfer yasağı dosyası olmadığı sürece bu tür haberleri ciddiye almamalarıdır."